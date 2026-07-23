Federico García Lorca y su vínculo con las músicas del Río de la Plata

El ciclo Charlas Sencillas presentó “Cómo canta una ciudad”, un encuentro que combinó historia, música y literatura para descubrir una faceta menos conocida del escritor español

Laura Blois, de Fundación Amigos del Teatro Solís, Paula Drexler, Beatriz Soulier, de Ronda de Mujeres, y la directora de la EMAD Laura Pouso.

En el año en que se conmemoran los 90 años de la muerte de Federico García Lorca, el Teatro Solís fue escenario de una nueva edición de Charlas Sencillas, el ciclo creado por Ronda de Mujeres, que en esta oportunidad invitó al público a descubrir una faceta menos conocida del poeta y dramaturgo español: la del artista que encontró en las músicas del Río de la Plata una fuente de inspiración y un diálogo con su propia sensibilidad.

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La actividad, titulada “Cómo canta una ciudad”, se realizó el viernes 17 por invitación de la Fundación Amigos del Teatro Solís y formó parte de Universo Lorca, un ciclo de cuatro encuentros pensado como antesala del estreno de La casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional.

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La charla estuvo a cargo de la directora de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), Laura Pouso, que puso el foco en la huella que dejaron en él las expresiones musicales rioplatenses y la manera en que esas experiencias dialogaron con su obra, su universo creativo y su mirada artística. Durante el encuentro, Pouso explicó que Universo Lorca nació con el propósito de dedicar un año entero a profundizar en la figura del escritor desde diferentes perspectivas, acercando al público a un creador multifacético cuya influencia continúa vigente tanto en la literatura como en el teatro y la música.

La expositora destacó que el ciclo está integrado por cuatro instancias complementarias, cada una centrada en un aspecto distinto de la vida y la producción artística de Lorca, con el objetivo de ofrecer una mirada más amplia y cercana sobre su legado. Asimismo, adelantó que el segundo encuentro se realizará el viernes 24 y contará con la participación de Laura García Lorca, sobrina directa del poeta, quien compartirá una mirada íntima sobre la vida y la obra de uno de los autores más influyentes de la literatura en lengua española.