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La Comedia Nacional presenta cuatro estrenos para la segunda franja de su temporada 2026

La casa de Bernarda Alba, Manos sucias, Dar vuelta todo y Rasgar la tierra integran la programación que recorrerá distintas salas de Montevideo

Ensayo de La casa de Bernarda Alba.

Ensayo de La casa de Bernarda Alba.

FOTO

Estudio Altamirano
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La convivencia de lenguajes, generaciones y formas de entender el teatro ya son parte de la identidad de la Comedia Nacional. La segunda franja de su temporada 2026 refleja esa identidad, e incluye propuestas que van desde un clásico imprescindible de Federico García Lorca hasta una creación que dialoga con la memoria reciente del Uruguay. Desde una relectura política inspirada en Jean-Paul Sartre hasta una obra contemporánea que recorrerá los barrios de Montevideo, la programación propone cuatro experiencias muy distintas entre sí, pero unidas por una misma vocación: interpelar al espectador desde el presente.

Las nuevas producciones llegarán al Teatro Solís, la Sala Verdi y diversos espacios culturales de la ciudad entre fines de julio y comienzos de agosto. Algunas revisitan textos fundamentales del repertorio universal; otras parten de la dramaturgia uruguaya o contemporánea para abordar preguntas que siguen abiertas sobre la identidad, el poder, la memoria o los vínculos humanos.

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La segunda franja de la temporada 2026 de la Comedia Nacional tendrá uno de sus grandes acontecimientos con el regreso de La casa de Bernarda Alba, en la sala principal del Teatro Solís. La emblemática obra de Federico García Lorca contará con versión y dirección de la española Amelia Ochandiano, quien propone un singular cruce entre teatro y ópera: la misma concepción escénica dará origen tanto a esta producción de la Comedia Nacional como a la ópera compuesta por Miquel Ortega.

Con un elenco integrado por 20 actrices, la puesta recupera la historia del opresivo luto impuesto por Bernarda a sus cinco hijas para volver a poner el foco en las consecuencias del patriarcado y el deseo reprimido. El estreno coincide, además, con un año muy significativo para el legado lorquiano al cumplirse 90 años del asesinato del dramaturgo y un siglo de su encuentro con Margarita Xirgu.

Teatro político para discutir el presente

La dramaturga y directora Marianella Morena vuelve a apostar por un teatro incómodo y provocador con Manos sucias, una reescritura libre inspirada en la obra homónima de Jean-Paul Sartre. Definida como un “teatro político musical”, la propuesta desplaza el conflicto original hacia la actualidad para preguntarse quién construye hoy el relato político y cuánto cuesta mantenerse fiel a una causa. Ocho intérpretes encarnan personajes que se duplican y contradicen en una trama en la que la identidad, el lenguaje y la verdad aparecen como territorios en permanente disputa.

Del 30 de julio al 30 de agosto en Sala Verdi. Miércoles a las 18 h, de jueves a sábados a las 20 h y domingos a las 17 h. Entradas a 550 pesos disponibles en Tickantel, Redpagos, Abitab y boletería del teatro.

La memoria reciente como pregunta abierta

Con Dar vuelta todo, Claudio Quijano parte de Juan Palmieri, de Antonio Larreta, para construir una creación original que mezcla ficción, investigación documental y memoria histórica. La obra pone en escena la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, la burocracia estatal y las heridas que aún atraviesan a la sociedad uruguaya. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, propone una reflexión sobre las preguntas que siguen pendientes y sobre la necesidad de seguir buscando, tanto en el plano colectivo como en el íntimo.

Del 6 de agosto al 20 de setiembre en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Jueves, viernes y sábados a las 20.30 h, domingos a las 18.30 h. Entradas a 550 pesos disponibles en Tickantel, Redpagos, Abitab y boletería del teatro.

Un recorrido teatral por los barrios de Montevideo

La programación se completa con Rasgar la tierra, del catalán Josep Maria Miró, dirigida por Fernando Toja, que volverá a sacar a la Comedia Nacional de las salas tradicionales para recorrer distintos puntos de la ciudad. La obra transcurre en una casa de la cultura de un barrio periférico, donde dos funcionarios y un vecino dejan aflorar silencios, tensiones y secretos que revelan las fracturas de la condición humana. A partir del 26 de julio, el espectáculo iniciará una gira que incluirá la Sala Lazaroff, el Centro Cultural Terminal Goes, el Carrasco Lawn Tennis, la Sala Camacuá, el Centro Cultural Artesano y el Centro Cultural Florencio Sánchez, para reafirmar la apuesta de la institución por descentralizar su actividad y acercar el teatro a nuevos públicos.

Funciones del 26 de julio al 30 de agosto en distintas salas. Información detallada de las salas por fecha y precio en la web de la Comedia Nacional.

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