La cantante argentina Lila Frascara durante el aniversario de Fepremi.
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Subdirectora técnica de Crami Flavia Leizagoyen, directora técnica de Seguro Americano Rosario Cuadro, expresidente de Fepremi Carlos Cardoso, directora técnica de Sanatorio Americano Beatriz Silva y Andrea Zunini, referente de Comunicación del Centro Médico de Salto.
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Luciano Supervielle.
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Directivo de Seguro Americano Frank Torres, directivo de Seguro Americano y presidente de Crami Jorge Colombo, presidente de Fepremi Aníbal Cataldo y presidente de Sanatorio Americano Dardo González.
La Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) celebró sus 10 años con un encuentro en el Hotel Santa Cristina, en Durazno, donde hace 32 años se sentaron las bases para la creación de la red asistencial con el objetivo de fortalecer la atención de salud en el interior del país.
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La celebración reunió al órgano de dirección de Fepremi, presidido por Aníbal Cataldo, a los presidentes de las instituciones miembro, autoridades nacionales y departamentales, referentes del sector salud y autoridades vinculadas al Sistema Nacional Integrado de Salud. Bajo el concepto el origen, se realizó un recorrido por la historia de cooperación que permitió construir una de las principales plataformas asistenciales del país. Además, hubo un espacio para reconocer a quienes impulsaron la creación y la consolidación de la red, así como instancias orientadas a proyectar los desafíos de la próxima década.
Los músicos Luciano Supervielle, Lila Frascara y Matías Valdez combinaron música, imagen y relato para evocar el origen, la construcción colectiva y la visión de futuro que caracterizan a Fepremi desde sus inicios.
También se repasaron los principales hitos alcanzados en la última década, se presentó la visión estratégica para los próximos años, con foco en la innovación, la transformación digital, la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las capacidades asistenciales y la consolidación de un modelo de salud colaborativo con alcance nacional. “Estos años son el resultado de una construcción colectiva que demostró que la cooperación entre instituciones permite generar mejores respuestas para las personas. Celebrar este aniversario es también reafirmar el compromiso de seguir construyendo juntos el futuro de la salud en Uruguay”, afirmó el presidente de Fepremi, Aníbal Cataldo.
Actualmente, las instituciones que integran Fepremi conforman una red con una capacidad asistencial única en el país: 35 sanatorios distribuidos en el territorio nacional, 23 centros de tratamiento intensivo para adultos, siete CTI neonatológicos y cuatro CTI pediátricos. La red cuenta con el Sanatorio Americano en Montevideo, un centro de referencia nacional que complementa la capacidad instalada de las instituciones del interior y constituye uno de los principales ejemplos de cooperación sanitaria a escala nacional.