Karen Vousden quiere matar de hambre a los cánceres. Su grupo, en el Instituto Francis Crick de Londres, está investigando si un cambio en la dieta puede frenar el avance de las células malignas. Uno de los enfoques consiste en analizar si esto se puede lograr limitando su acceso a aminoácidos específicos de los que dependen estas células para formar proteínas. La esencia del plan es eliminar tumores mediante un asedio nutricional.

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Se trata de otra nueva frontera en la extraordinaria evolución de la investigación sobre el cáncer durante los 45 años que Vousden ha trabajado en este campo. En la sede del Crick, frente a la estación St Pancras International de Londres, reflexiona sobre cómo los avances tecnológicos han impulsado un pensamiento cada vez más amplio.

Para ello ha sido crucial dejar de ver los cánceres como aberraciones autónomas y empezar a entenderlos como parte de los procesos biológicos de los organismos a los que afectan. Esto ha abierto el camino a un caleidoscopio de tratamientos, tanto establecidos como experimentales, que pueden personalizarse y enfocarse de manera mucho más precisa que las traumáticas radioterapias o quimioterapias.

“Al igual que todos, creo, nos interesa muchísimo esta idea de que los tumores no surgen por sí solos”, dice Vousden. “No son pequeños individuos. Son parte de un ecosistema de todo el organismo y existe esta interacción increíblemente complicada en la que todo influye en todo lo demás”.

Esta comprensión más profunda forma parte de una historia de éxito a largo plazo, sustancial pero tal vez subestimada, en la lucha contra estas temidas enfermedades. Hemos logrado avances extraordinarios contra algunos tipos de cáncer mediante una combinación de prevención, mejoras en el estilo de vida y medicamentos inteligentes. Una persona con cáncer que tiene acceso a tratamientos cuenta, en promedio, con muchas más posibilidades de sobrevivir que las personas de generaciones anteriores. En Estados Unidos (EE.UU.), la tasa de supervivencia relativa a cinco años para todos los tipos de cáncer superó el 70% entre 2015 y 2021. Esto contrasta con el 49% registrado a mediados de la década de 1970.

Esta semana, Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo que la empresa biotecnológica estadounidense podría alcanzar el “santo grial” de evitar que las personas con mayor riesgo de padecer cáncer lleguen a desarrollar la enfermedad. Bancel, cuya compañía obtuvo su fama gracias a su vacuna contra el Covid-19, señaló que la vacuna experimental personalizada contra el cáncer desarrollada junto con Merck podría convertirse en un éxito mayor que el medicamento oncológico más vendido.

El reto ahora es utilizar nuestro creciente arsenal contra el cáncer para reducir aún más las cifras y revertir algunas tendencias que van en la dirección equivocada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cánceres representaron casi 10 millones de muertes en todo el mundo —casi una sexta parte del total— en 2024. Esas estimaciones indican que una de cada cinco personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, lo que resultará en la muerte de uno de cada nueve hombres y una de cada 13 mujeres.

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna (en la foto de 2024). A principios de esta semana, afirmó que la empresa biotecnológica estadounidense podría alcanzar el "santo grial" de prevenir que las personas con mayor riesgo de cáncer desarrollen la enfermedad. Bloomberg

Un equipo internacional de expertos en cáncer pronosticó recientemente un aumento del 75% en la incidencia del cáncer para 2050, y que el 70% de los nuevos casos afectarán a personas en países de ingresos bajos y medios. En total, eso se traducirá en 35 millones de diagnósticos al año y aproximadamente 19 millones de muertes anuales, según el informe de este año de la Comisión de The Lancet Oncology sobre la fuerza laboral en oncología.

La inteligencia artificial (IA) se ha promocionado inevitablemente como un elemento crucial de la solución. El presidente de Google DeepMind, Sir Demis Hassabis, tiene el objetivo de “solucionar todas las enfermedades”, lo que presumiblemente incluye los cánceres. El director de tecnología de Palantir, Shyam Sankar, afirmó el mes pasado que los investigadores que trabajan en esta tecnología están tan seguros de que podrá encontrar curas que han comenzado a fumar. No ofreció ninguna evidencia ni especificó exactamente qué era lo que supuestamente estaban fumando, sino que calificó sus acciones como un “delirio social”.

Esa bravuconería —ya sea apócrifa o no— pone de relieve cómo los cánceres han provocado desde hace mucho tiempo un temor único. Probablemente han existido desde los albores de la humanidad. El término “cáncer” proviene del griego karkinos, que significa “cangrejo”, acuñado por el médico Hipócrates. Esto podría explicar por qué los tumores visibles consisten en un núcleo duro del que emanan ramificaciones similares a patas a medida que se propagan.

En su uso científico moderno, la palabra “cáncer” se refiere a la división descontrolada de células anormales. El daño —y la letalidad— dependen de muchos factores, entre ellos los órganos en los que se originan y su propensión a diseminarse.

En general, los riesgos de cáncer aumentan con la edad, a medida que se acumula el daño genético y fallan los sistemas de reparación. En cierto sentido, esto es una consecuencia de cómo la tecnología de la salud nos ha permitido superar algunos aspectos de nuestra biología fundamental. Dado que el cáncer en la vejez no tiene relación con nuestra capacidad de reproducirnos, no existe un mecanismo evolutivo obvio para que las personas con genomas más resistentes a los tumores se vuelvan dominantes en la población.

En general, se estima que sólo entre el 5% y el 10% de los cánceres son hereditarios, mientras que el resto son causados por otros factores, como el estilo de vida, el medio ambiente y las enfermedades infecciosas. Las infecciones como el virus del papiloma humano y la hepatitis provocan hasta el 30% de los casos de cáncer en los países de ingresos bajos y medios-bajos, según la OMS.

Ésta es una de las muchas grandes variaciones entre las distintas regiones del mundo que revelan factores de riesgo tanto establecidos como emergentes para el cáncer. El tabaquismo sigue siendo la principal causa prevenible. Si bien las tasas de cáncer de pulmón han disminuido en los países de ingresos altos a medida que han bajado las tasas de tabaquismo, han aumentado en otros lugares. Al mismo tiempo, las tasas de cáncer de pulmón han ido en aumento en algunos países entre personas que nunca han fumado, posiblemente debido al aumento de la contaminación del aire.

El papel de la obesidad como factor de riesgo ha atraído cada vez más atención a medida que las tasas se han disparado en todo el mundo. La obesidad y el sobrepeso están asociados con un mayor riesgo de padecer 13 tipos de cáncer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. Estos representan el 40% de los cánceres diagnosticados en EE.UU. cada año, incluyendo los tumores de hígado, colon y ovario. Entre las posibles explicaciones se encuentra que el exceso de grasa corporal puede desencadenar una mayor actividad de la hormona del crecimiento y del sistema inmunológico, lo que provoca una división celular más rápida y aumenta la probabilidad de que se formen tumores.

Un fenómeno alarmante y desconcertante de los últimos años es el aumento en el número de personas menores de 50 años que contraen cáncer. Esto ha cambiado radicalmente nuestra concepción del cáncer como una enfermedad de la tercera edad.

Datos de Cancer Research UK muestran que, entre principios de la década de 1990 y 2019, las tasas de incidencia de cáncer en personas de 25 a 49 años en el Reino Unido aumentaron un 24%. Eso es más del doble del aumento del 10% observado en mayores de 75 años, por ejemplo. El aumento absoluto sigue siendo pequeño, pero los investigadores ven, no obstante, una trayectoria preocupante (y aún no del todo explicada).

Científicos como Andrew Chan, gastroenterólogo del Mass General Brigham, están buscando respuestas. Chan señala que las personas más jóvenes están desarrollando factores de riesgo conocidos de la enfermedad, como el sobrepeso o la obesidad, a edades mucho más tempranas que sus padres o abuelos. Un posible culpable que surge de la investigación de Chan son los alimentos altamente procesados, que suelen ser muy calóricos y, por lo tanto, provocan aumento de peso.

Los factores de riesgo identificados en los jóvenes también pueden ser una señal de alerta para las personas mayores. En EE.UU., por ejemplo, ya hay indicios de un aumento en la incidencia del cáncer entre las personas de 50 a 55 años, lo que sugiere que estas tendencias preocupantes en los jóvenes podrían estar comenzando a extenderse lentamente hacia los grupos de mayor edad.

Mientras los científicos se esfuerzan por reducir las tasas de incidencia del cáncer, se están logrando avances en la prevención y los tratamientos farmacológicos en múltiples frentes. Podría decirse que nos encontramos en la tercera era de la revolución en las terapias contra el cáncer.

La primera fue impulsada por los grandes avances en radioterapia a principios del siglo XX, tras el descubrimiento de los rayos X y el trabajo pionero sobre el radio realizado por Marie y Pierre Curie. La segunda fue la llegada de la quimioterapia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en parte como un subproducto de la investigación sobre armas químicas.

En las décadas siguientes, han ido surgiendo gradualmente nuevas vías terapéuticas. Una de estas vías de tratamiento —la inmunoterapia— surgió gracias a nuestra mejor comprensión de la respuesta del sistema inmunológico ante el cáncer. Otro factor ha sido el conocimiento más profundo de la base genética de las enfermedades, gracias en parte al proyecto de mapeo del genoma humano que se completó a principios de la década de 2000.

Un ejemplo notable de éxito moderno es el impacto de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). La vacuna contra el VPH ha transformado la lucha contra el cáncer de cuello uterino, la segunda causa más común de muerte por cáncer en mujeres menores de 65 años. Ni una sola mujer de entre 20 y 24 años murió de cáncer de cuello uterino en Inglaterra entre 2020 y 2024, según un artículo de junio de 2026 publicado en The Lancet.

Esto nos recuerda el papel que desempeñan las vacunas en la prevención de infecciones que aumentan el riesgo de cáncer. Entre ellas se incluyen medicamentos ya existentes, como los para la hepatitis B, o aquellos en desarrollo, como los destinados al virus de Epstein-Barr.

Otras medidas preventivas son altamente individualizadas. La llamada terapia CAR-T incorpora una proteína en los linfocitos T (o glóbulos blancos T) que les permite destruir las células cancerosas responsables de enfermedades de la sangre, como el linfoma y la leucemia. Las terapias CAR-T son costosas, lo que significa que a menudo se han utilizado como último recurso cuando otros tratamientos han fallado. Los avances más recientes en este campo son las vacunas personalizadas contra el cáncer que entrenan al sistema inmunológico para detectar y eliminar las células tumorales.

Últimamente ha llamado la atención un posible nuevo medicamento para el cáncer de páncreas, uno de los más letales. Los pacientes que lo tomaron en forma de pastilla diaria tuvieron un tiempo de supervivencia medio de 13.2 meses, 6.5 meses más que los que recibieron quimioterapia. Actúa suprimiendo la actividad de los genes que impulsan el crecimiento tumoral.

El entusiasmo por el tratamiento farmacológico contra el cáncer de páncreas pone de manifiesto tanto los avances como los obstáculos en torno a los cánceres. Por un lado, el medicamento es costoso, no es una cura y la prolongación de la vida —aunque muy valiosa para los pacientes— sigue siendo relativamente modesta. Por otro lado, los resultados sugieren que un cáncer que antes resultaba desconcertante ahora puede tratarse.

Otros científicos se preguntan por qué algunos cánceres, como los tumores cerebrales glioblastomas y el cáncer de pulmón en etapa avanzada, han resultado tan difíciles de combatir. Gerard Evan, colega de Vousden en el Instituto Crick, sugiere que, para muchos, el tratamiento de cáncer se ha convertido en una especie de carrera de relevo. Muchos de los medicamentos dirigidos más nuevos funcionan bien por un tiempo, pero eventualmente casi todos fallan a medida que surgen variantes celulares resistentes. Sin embargo, el ritmo de desarrollo de nuevas terapias es ahora tan rápido que, cuando falla la primera, ya están disponibles opciones de nueva generación. Mientras tanto, los pacientes esperan vivir lo suficiente para que se produzca el avance definitivo que los libere por completo de la enfermedad.

Gerard Evan, experto en biología del cáncer del Instituto Francis Crick de Londres.

Una de las principales razones por las que la búsqueda de curas a menudo ha resultado tan difícil es que los investigadores no se enfocan tanto en una característica presente en los cánceres, sino más bien en algo que falta. Éste es el mecanismo que, en las personas sanas, detiene el crecimiento celular descontrolado. Evan lo compara con el acelerador de un auto: al presionar el pie, el auto se pone en marcha, pero cuando retiras el pie del acelerador, el pedal vuelve a su posición inicial y el auto reduce la velocidad automáticamente hasta detenerse. En el cáncer, es como si el "acelerador estuviera atascado permanentemente hacia abajo, impulsando el auto sin cesar. Para tratar el cáncer de manera adecuada, necesitamos reparar los resortes de retorno y aún no sabemos cómo hacerlo", dice.

Aún queda mucho por aprender, añade. Por ejemplo, los investigadores “saben cómo y por qué nuestros medicamentos contra el cáncer de última generación bloquean la proliferación y la diseminación de las células cancerosas, lo cual es sin duda algo positivo”. Sin embargo, tienen muy poca idea de cómo o por qué las células cancerosas bloqueadas a menudo mueren por completo, “lo cual es, sin duda, aún mejor”.

La cuestión de cómo se asignan los fondos para la investigación y los tratamientos contra el cáncer siempre ha sido extremadamente delicada.

Existen profundas desigualdades entre los países (e incluso dentro de ellos) en materia de investigación y atención del cáncer, al igual que en otras áreas de la salud. Los países de bajos ingresos recibieron apenas US$8.4 millones en fondos para la investigación del cáncer —menos del 0.1% del total mundial— entre 2016 y 2023, según un estudio publicado en The Lancet Oncology en 2025. Al mismo tiempo, la financiación para la investigación se ha visto bajo presión en los países de ingresos altos, que se enfrentan a otros compromisos de gasto. Algunos multimillonarios se han convertido en destacados financiadores, lo que ha generado tanto gratitud por el dinero como incomodidad entre algunos críticos respecto a cómo las personas adineradas están definiendo las prioridades de salud pública.

El diagnóstico del cáncer puede ser otra fuente de desigualdad en los resultados de salud. Los avances espectaculares en los tratamientos pueden verse socavados por problemas prosaicos de dotación de personal y falta de capacidad en los laboratorios de patología. Aproximadamente cuatro de cada cinco pacientes elegibles a nivel mundial no recibían las pruebas necesarias para orientar su diagnóstico o tratamiento, según un informe de la Comisión de The Lancet sobre oncología de precisión publicado en setiembre.

Una prolongada brecha es la escasez de medicamentos específicos para niños. Estos cánceres son causados principalmente por mutaciones genéticas en células en desarrollo, lo que significa que podría haber tratamientos más eficaces que los remedios para adultos dirigidos a tumores de diferentes orígenes. Sin embargo, existe un amplio consenso en que el sistema para desarrollar tratamientos específicos para los niños funciona mal. El mercado es comparativamente pequeño debido a la relativa rareza de los cánceres infantiles, lo que también dificulta el reclutamiento para ensayos clínicos.

A pesar de que los investigadores se preocupan por la financiación, siguen avanzando hacia nuevos hitos terapéuticos. Algunos, como el trabajo de Vousden, aprovechan mecanismos biológicos existentes para contrarrestar la malignidad. Uno de ellos es la degradación dirigida de proteínas, que utiliza medicamentos para inducir a las células a descomponer las proteínas implicadas en el desarrollo del cáncer. Una gran ventaja potencial de estas terapias es que, en algunos casos, ofrecen la posibilidad de destruir los cánceres en lugar de sólo frenar su propagación.

Los científicos incluso están buscando inspiración en el mundo animal para posibles nuevos tratamientos. La resistencia al cáncer en los elefantes, los animales terrestres más grandes, es particularmente llamativa. La respuesta radica en parte en un gen llamado TP53 que tiene actividad supresora de tumores. Este gen potencia la reparación del ADN dañado y la destrucción de las células destinadas a morir. Los elefantes africanos tienen 20 copias de este gen, mientras que los humanos sólo tienen una.

Los científicos llevan mucho tiempo intentando, sin éxito, desarrollar un medicamento que aproveche la actividad del gen TP53. Algunas compañías siguen intentándolo. Su potencial como método de amplio espectro para combatir muchos tipos de cáncer es tentador.

También es un ejemplo de por qué sigue siendo difícil traducir nuestra comprensión cada vez más profunda de estas enfermedades tan temidas en la panacea que tanto anhelamos. A pesar de todos los avances, los cánceres aún nos exigen decisiones difíciles sobre cómo utilizar recursos limitados, tanto para la investigación como para los tratamientos. Son un claro recordatorio del impacto pernicioso que tienen en la salud las desigualdades económicas globales y la destrucción ambiental.

Al igual que los tumores en los que trabaja Vousden, el cáncer está, en cierto sentido, siendo acorralado. Pero detrás de las membranas de esas células malignas acechan muchas patologías que aún no comprendemos del todo.

“El cáncer es, con mucho, la enfermedad más compleja a la que nos enfrentamos”, dice Sam Godfrey, responsable de divulgación científica en Cancer Research UK. “Creo que contamos con suficiente conocimiento y tecnología para comenzar a encontrar soluciones que estén a la altura de nuestras ambiciones. Pero nuestro entendimiento está generando nuevas incógnitas que debemos abordar”.

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