Francia y Uruguay celebraron 190 años de relaciones diplomáticas
En el marco del aniversario se brindó la charla “190 años de las relaciones diplomáticas y de amistad entre Uruguay y Francia: Derecho, sistema político e instituciones”
Presidenta de la Sección Uruguay de la Unión de los Franceses del Extranjero Roxana Corbran, senadora de la República Francesa Sophie Briante-Guillemont y consejero de los Franceses del Extranjero Martín Biurrun.
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Lucila Castillo
Primer consejero de la Embajada de Francia Vincent Larrouzé.
En el marco de la conmemoración por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Francia, en la antesala de la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo, se brindó la conferencia “190 años de las relaciones diplomáticas y de amistad entre Uruguay y Francia: Derecho, sistema político e instituciones”.
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De la actividad participaron la senadora de la República Francesa y jueza titular de la Corte de ese país, Sophie Briante-Guillemont; la presidenta de la Sección Uruguay de la Unión de los Franceses del Extranjero, Roxana Corbran; y Martín Biurrun, miembro electo por América Latina y el Caribe de la Asamblea de los Franceses del Extranjero y consejero de los Franceses del Extranjero por Uruguay.
Corbran destacó los vínculos tempranos entre los dos países y señaló que “fue un hito fundamental y de los más importantes que tuvimos en nuestra historia. Uruguay tuvo su primera Constitución en 1830 y, ya en 1836, estábamos teniendo un convenio de amistad, comercio y navegación con la República Francesa”. Con relación al aprendizaje del idioma, aseguró que se está luchando para que el francés logre tener un mayor protagonismo. “Sería muy importante que podamos volver a rodearnos de la cultura francesa, que profundicemos en eso y que ahondemos en diferentes autores, como Saint-Exupéry”, señaló, en referencia al autor de El principito.
Por su parte, la senadora Briante-Guillemont comentó que los franceses tienen una característica única, que consiste en que quienes viven en el extranjero no solo tienen derecho al voto, sino que poseen representación política, tanto en el Senado como en Diputados. Con relación al sistema de gobierno, expresó: “Tenemos un equilibrio que puede ser difícil de entender, porque supuestamente el presidente de la República toca todos los temas vinculados a asuntos exteriores, y el primer ministro gestiona todo lo relacionado con el interior de Francia y tiene su gobierno, con ministros de la educación, del interior, de la economía, pero el jefe de Gobierno es ese primer ministro”.
En la conclusión de la conferencia, Martín Biurrun destacó la importancia de preservar y profundizar los vínculos entre ambas naciones, especialmente en un contexto internacional marcado por la diversidad cultural y lingüística.