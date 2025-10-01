Fundación Nacional celebró una nueva edición de la Gala Tricolor

Con más de 350 invitados y una recaudación de 50.000 dólares para construir una cancha polideportiva

Nicolás Lodeiro, Juan Cruz de los Santos, Matías de los Santos y Christian Ebere.

Presidente del Club Nacional de Fútbol Ricardo Vairo, Sebastián Coates, directora de la Fundación Nacional Tatiana Villaverde y presidente de la Fundación Nacional José Decurnex.

Se celebró una nueva edición de la Gala Tricolor, una noche en la que hinchas de Nacional compartieron una cena benéfica junto a ídolos históricos y actuales del club. El objetivo fue recaudar fondos para la construcción de una cancha polideportiva destinada al Programa de Formación Profesional Básica (FPB), el primer centro educativo del país instalado en la ciudad deportiva de un club de primera división, llevado adelante por la Fundación Nacional y UTU. En Los Céspedes asisten más de 90 adolescentes que cursan Bachillerato Tecnológico y Formación Profesional Básica. La meta de la cena se alcanzó con creces: gracias al apoyo de los asistentes, se recaudaron US$ 50.000.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El encuentro, realizado en la Chacra Lacrosse­, reunió a más de 350 invitados que disfrutaron de shows artísticos, trivias y juegos en una velada conducida por Catalina Ferrand y Magdalena Correa, con la animación del Tío Aldo. El plantel principal del club participó firmando camisetas y compartiendo momentos con los asistentes.

Antes de la presentación, los jugadores aguardaron en un espacio especialmente preparado para ellos, un área reservada que les permitió relajarse y organizarse mientras llegaban los distintos equipos de prensa. Allí, por turnos, fueron posando para las fotos oficiales, grabando imágenes y atendiendo a las entrevistas con los medios.

Cuando todos estuvieron listos y acomodados, se dio paso al momento más esperado: el llamado general para su ingreso. Entonces los jugadores irrumpieron en el escenario con una presencia que destacó la unidad del grupo y marcó el inicio formal de la noche.