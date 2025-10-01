¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Fundación Nacional celebró una nueva edición de la Gala Tricolor

Con más de 350 invitados y una recaudación de 50.000 dólares para construir una cancha polideportiva

Presidente del Club Nacional de Fútbol Ricardo Vairo, Sebastián Coates,&nbsp;directora de la Fundación Nacional Tatiana Villaverde y presidente de la&nbsp;Fundación Nacional José Decurnex.&nbsp;

Presidente del Club Nacional de Fútbol Ricardo Vairo, Sebastián Coates, directora de la Fundación Nacional Tatiana Villaverde y presidente de la Fundación Nacional José Decurnex. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luis Mejía, Christian Oliva y Gonzalo Carneiro

Luis Mejía, Christian Oliva y Gonzalo Carneiro

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nicolás Lodeiro, Juan Cruz de los Santos, Matías de los Santos y Christian Ebere.&nbsp;

Nicolás Lodeiro, Juan Cruz de los Santos, Matías de los Santos y Christian Ebere. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Directivo de la fundación Marcelo Garat y Damián&nbsp;Gómez Bidegain.

Directivo de la fundación Marcelo Garat y Damián Gómez Bidegain.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pilar Quintela, Salvador Ferrer y Federica Quintela.

Pilar Quintela, Salvador Ferrer y Federica Quintela.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luciano Boggio y Nicolás Rodríguez.&nbsp;

Luciano Boggio y Nicolás Rodríguez. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Andrés Rama y Julieta Decurnex.

Andrés Rama y Julieta Decurnex.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alex Saúl, Juan Moratorio y Nicolás Broch.

Alex Saúl, Juan Moratorio y Nicolás Broch.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Michel Ferman y María Acevedo.

Michel Ferman y María Acevedo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Laura Benítez y Pablo Balbi.

Laura Benítez y Pablo Balbi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Se celebró una nueva edición de la Gala Tricolor, una noche en la que hinchas de Nacional compartieron una cena benéfica junto a ídolos históricos y actuales del club. El objetivo fue recaudar fondos para la construcción de una cancha polideportiva destinada al Programa de Formación Profesional Básica (FPB), el primer centro educativo del país instalado en la ciudad deportiva de un club de primera división, llevado adelante por la Fundación Nacional y UTU. En Los Céspedes asisten más de 90 adolescentes que cursan Bachillerato Tecnológico y Formación Profesional Básica. La meta de la cena se alcanzó con creces: gracias al apoyo de los asistentes, se recaudaron US$ 50.000.

El encuentro, realizado en la Chacra Lacrosse­, reunió a más de 350 invitados que disfrutaron de shows artísticos, trivias y juegos en una velada conducida por Catalina Ferrand y Magdalena Correa, con la animación del Tío Aldo. El plantel principal del club participó firmando camisetas y compartiendo momentos con los asistentes.

Leé además

patricio prieto gana el charrua de oro a deportista destacado del ano
Básquetbol

Patricio Prieto gana el Charrúa de Oro a deportista destacado del año

Por Leonel García
Janine Altman, Nadia Kokogian y Ramiro Colinet.
Arte

Diez artistas exploran materiales que dialogan en torno a lo efímero y perdurable en Galería Azur

Por Katherine Kilian

Antes de la presentación, los jugadores aguardaron en un espacio especialmente preparado para ellos, un área reservada que les permitió relajarse y organizarse mientras llegaban los distintos equipos de prensa. Allí, por turnos, fueron posando para las fotos oficiales, grabando imágenes y atendiendo a las entrevistas con los medios.

Cuando todos estuvieron listos y acomodados, se dio paso al momento más esperado: el llamado general para su ingreso. Entonces los jugadores irrumpieron en el escenario con una presencia que destacó la unidad del grupo y marcó el inicio formal de la noche.

Sin embargo, el momento más esperado llegó con la subasta benéfica en la que se ofrecieron experiencias exclusivas, como partidos en el Gran Parque Central, actividades en Los Céspedes, un lugar en el chárter del primer equipo y diversas camisetas y accesorios de jugadores actuales y exfutbolistas. También hubo un espacio para el arte, con la subasta de un cuadro de Atilio García, realizado por Andrea Sugo, y un retrato de Hugo de León, cuyo autor fue Maximiliano Martinelli.

Selección semanal
Entrevista

Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
Tecnología

Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

Por José Frugoni
PIT-CNT

Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Ignacio Algorta, director de orquesta

Ignacio Algorta: “Si no te gusta la música de ahora, por ahí lo que no te gusta es la realidad”

Por Milene Breito Pistón
Por el Día del Patrimonio en El Correo habrán visitas guiadas, espectáculos y muestras filatélicas, pero la atracción principal será, sin dudas, la imponente claraboya con vitral recién restaurada.

Renace el palacio de las cartas con un nuevo techo de cristal

Por Rosana Zinola
Cómo hacer frente al acoso callejero, la forma de violencia de género más invisibilizada y cotidiana

Cómo hacer frente al acoso callejero, la forma de violencia de género más invisibilizada y cotidiana

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
.

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza