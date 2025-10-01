Fundación Nacional celebró una nueva edición de la Gala Tricolor

Se celebró una nueva edición de la Gala Tricolor, una noche en la que hinchas de Nacional compartieron una cena benéfica junto a ídolos históricos y actuales del club. El objetivo fue recaudar fondos para la construcción de una cancha polideportiva destinada al Programa de Formación Profesional Básica (FPB), el primer centro educativo del país instalado en la ciudad deportiva de un club de primera división, llevado adelante por la Fundación Nacional y UTU. En Los Céspedes asisten más de 90 adolescentes que cursan Bachillerato Tecnológico y Formación Profesional Básica. La meta de la cena se alcanzó con creces: gracias al apoyo de los asistentes, se recaudaron US$ 50.000.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El encuentro, realizado en la Chacra Lacrosse, reunió a más de 350 invitados que disfrutaron de shows artísticos, trivias y juegos en una velada conducida por Catalina Ferrand y Magdalena Correa, con la animación del Tío Aldo. El plantel principal del club participó firmando camisetas y compartiendo momentos con los asistentes.
Antes de la presentación, los jugadores aguardaron en un espacio especialmente preparado para ellos, un área reservada que les permitió relajarse y organizarse mientras llegaban los distintos equipos de prensa. Allí, por turnos, fueron posando para las fotos oficiales, grabando imágenes y atendiendo a las entrevistas con los medios.
Cuando todos estuvieron listos y acomodados, se dio paso al momento más esperado: el llamado general para su ingreso. Entonces los jugadores irrumpieron en el escenario con una presencia que destacó la unidad del grupo y marcó el inicio formal de la noche.
Sin embargo, el momento más esperado llegó con la subasta benéfica en la que se ofrecieron experiencias exclusivas, como partidos en el Gran Parque Central, actividades en Los Céspedes, un lugar en el chárter del primer equipo y diversas camisetas y accesorios de jugadores actuales y exfutbolistas. También hubo un espacio para el arte, con la subasta de un cuadro de Atilio García, realizado por Andrea Sugo, y un retrato de Hugo de León, cuyo autor fue Maximiliano Martinelli.