‘Gaecheonjeol’ en Montevideo: Corea festejó su Día Nacional con música, arte y gastronomía tradicional

La velada incluyó enérgicas presentaciones de k-pop y una exposición de diversas obras de arte en el ballroom del hotel Radisson Montevideo

Yi Eun Sun y embajador de Corea Wonil Noh.&nbsp;

Yi Eun Sun y embajador de Corea Wonil Noh. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Florencia Etchemendy, José Luis Satdjian y Matilde Antía.

Florencia Etchemendy, José Luis Satdjian y Matilde Antía.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ignacio Munyo con Mercedes y Luis Menafra.

Ignacio Munyo con Mercedes y Luis Menafra.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El embajador de la República de Corea, Wonil Noh, ofreció una recepción en el ballroom del hotel Radisson Montevideo para conmemorar el Día Nacional de la República de Corea, conocido como Gaecheonjeol, que celebra la fundación de la nación coreana.

Asistieron más de 300 invitados, entre ellos, altas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y miembros de la comunidad coreana en Uruguay.

Leé además

Donald Trump y Xi Jinping durante la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, en 2019
Guerra comercial

Trump anuncia aranceles de 100% a China, pero confirma reunión con Xi en Corea del Sur

Por France 24

Durante su discurso, Noh resaltó los profundos lazos políticos, económicos y culturales que unen a Corea y Uruguay, destacando la cooperación basada en valores compartidos, como la democracia y los derechos humanos. Asimismo, mencionó al presidente Lee Jae-myung, quien asumió el cargo el 4 de julio de este año, y su compromiso con el crecimiento sostenible, la seguridad y la paz en la península coreana, así como con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La velada incluyó un sorteo de smartphones de última generación, patrocinado por Samsung, seguido de enérgicas presentaciones de k-pop a cargo de los ganadores del K-pop World Festival 2025, y diversas obras de arte expuestas en la sala.

El encuentro concluyó con una destacada propuesta gastronómica, que combinó sabores tradicionales e internacionales; se ofrecieron platos emblemáticos de la cocina coreana, como bulgogi (carne marinada y asada), kimchi (col fermentada y picante), japche (fideos transparentes con verduras y salsa de soja) y dak-gangjeong (pollo frito glaseado en salsa agridulce).

Selección semanal
Ley de Presupuesto

Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

Por Redacción Búsqueda
Educación

Director de instituto de ANEP separado del cargo recurrió la resolución y pide un "acto de reparación"

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

Luis Calabria: la Jutep debe “controlar” pero no puede ser una “hoguera” para “quemar la trayectoria y honor” de los funcionarios

Por  Federico Castillo  y Guillermo Draper
Seguridad Pública

Carlos Negro asegura que no entrará en un debate de “talenteo ni de zócalo” con la oposición: “nos dejaron una situación crítica”

Por Juan Francisco Pittaluga

