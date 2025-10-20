‘Gaecheonjeol’ en Montevideo: Corea festejó su Día Nacional con música, arte y gastronomía tradicional

El embajador de la República de Corea, Wonil Noh, ofreció una recepción en el ballroom del hotel Radisson Montevideo para conmemorar el Día Nacional de la República de Corea, conocido como Gaecheonjeol, que celebra la fundación de la nación coreana.
La velada incluyó enérgicas presentaciones de k-pop y una exposición de diversas obras de arte en el ballroom del hotel Radisson Montevideo
Asistieron más de 300 invitados, entre ellos, altas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y miembros de la comunidad coreana en Uruguay.
Durante su discurso, Noh resaltó los profundos lazos políticos, económicos y culturales que unen a Corea y Uruguay, destacando la cooperación basada en valores compartidos, como la democracia y los derechos humanos. Asimismo, mencionó al presidente Lee Jae-myung, quien asumió el cargo el 4 de julio de este año, y su compromiso con el crecimiento sostenible, la seguridad y la paz en la península coreana, así como con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
La velada incluyó un sorteo de smartphones de última generación, patrocinado por Samsung, seguido de enérgicas presentaciones de k-pop a cargo de los ganadores del K-pop World Festival 2025, y diversas obras de arte expuestas en la sala.
El encuentro concluyó con una destacada propuesta gastronómica, que combinó sabores tradicionales e internacionales; se ofrecieron platos emblemáticos de la cocina coreana, como bulgogi (carne marinada y asada), kimchi (col fermentada y picante), japche (fideos transparentes con verduras y salsa de soja) y dak-gangjeong (pollo frito glaseado en salsa agridulce).