Guido Manini Ríos: Cabildo Abierto tiene una "sensibilidad por los más frágiles"

También contó que la confrontación mayor que tuvo en su infancia fue cuando decidió hacerse hincha de Peñarol, pese a que todos en su familia eran de Nacional. “Mi abuelo fue fundador de Nacional y presidente honorario. Un día me hice de Peñarol porque ganó en Chile 4 a 2 a River de Argentina. Tenía un vecino de 20 años, yo tenía siete y fue tan heroico todo que al terminar el partido me hice hincha. Ahí me peleé con mis ocho hermanos; si eso es ser confrontativo, era confrontativo”, aseguró.