Héroes Contemporáneos del Bicentenario: La Cámara de Representantes homenajeó a siete organizaciones sociales

Siete organizaciones, siete historias y una misma idea, hacer algo por los demás desde el lugar que cada uno ocupa. Ese fue el punto en común que atravesó la tarde del miércoles 16 en el Palacio Legislativo, donde se realizó “Héroes Contemporáneos del Bicentenario”, que reconoció el trabajo de distintas instituciones uruguayas en el marco de las conmemoraciones por los doscientos años del Uruguay.
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En el Salón de Eventos Especiales, representantes de las distintas fundaciones recibieron sus reconocimientos de manos de legisladores. El presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi fue quién presentó a los homenajeados y dió uso de la palabra. Entre los encargados de entregar las distinciones estuvieron los diputados Carlos Rydstrom, Graciela Echenique, Florencia Astori y Fernanda Auersperg, Jose Luis Satdjian, Gabriel Gianolli, Graciela Echenique y Myrian Silva.
Los aplausos fueron para historias muy distintas, Redalco recupera alimentos que de otro modo se descartarían, Hilo Rosa acompaña a pacientes oncológicos y Alcohólicos Anónimos brinda apoyo a personas que buscan superar su dependencia del alcohol. Por su parte, Salir Adelante trabaja para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes de liceos públicos. A esas historias se sumaron Cirineos, que combina programas educativos con soluciones habitacionales de emergencia, OMBIJAM, acompaña a personas privadas de libertad y sus familias, y la Comisión Honoraria del Piñeyro del Campo, que respalda la atención de los adultos mayores.
En sus discursos, los representantes de las siete organizaciones contaron parte del trabajo que realizan, agradecieron el reconocimiento y remarcaron la importancia de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con distintas herramientas y desde diferentes lugares, todos coincidieron en una misma forma de entender su tarea, transformar realidades a partir de lo que cada uno puede aportar.