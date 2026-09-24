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Héroes Contemporáneos del Bicentenario: La Cámara de Representantes homenajeó a siete organizaciones sociales

Las instituciones fueron distinguidas por su trabajo en áreas como educación, alimentación, salud, vivienda, reinserción y atención a adultos mayores.

Presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi entregando el reconocimiento a Javier de los Santos de Alcohólicos Anónimos.

Presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi entregando el reconocimiento a Javier de los Santos de Alcohólicos Anónimos.

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Gastón De Armas
Diputado por el Partido Colorado Carlos Rydstrom entregando el reconocimiento a Leticia Dubcovsky de Salir Adelante.

Diputado por el Partido Colorado Carlos Rydstrom entregando el reconocimiento a Leticia Dubcovsky de Salir Adelante.

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Gastón De Armas
Diputada por el Partido Nacional Myrian Silva entregando el reconocimiento a Rosalía Panza de Comisión Honoraria de Apoyo y Obras del Hospital Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo.

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Gastón De Armas
Florencia Astori y Fernanda Auersperg, diputadas por el Frente Amplio y Partido Nacional entregando el reconocimiento a Juan Andrés Verde de Cirineos.

Florencia Astori y Fernanda Auersperg, diputadas por el Frente Amplio y Partido Nacional entregando el reconocimiento a Juan Andrés Verde de Cirineos.

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De Cirineos Francisco Pelufo, Santiago Medina, Tomás Olase, Natalia Parodi y James Mc Cubbin.

De Cirineos Francisco Pelufo, Santiago Medina, Tomás Olase, Natalia Parodi y James Mc Cubbin.

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Gastón De Armas
Diputada por el Partido Nacional Graciela Echenique entregando el reconocimiento a Pamela Martínez de OMBIJAM.

Diputada por el Partido Nacional Graciela Echenique entregando el reconocimiento a Pamela Martínez de OMBIJAM.

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Gastón De Armas
Diputado por el Partido Nacional Gabriel Gianolli entregando el reconocimiento a Yamandú Plada de Redalco.

Diputado por el Partido Nacional Gabriel Gianolli entregando el reconocimiento a Yamandú Plada de Redalco.

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Gastón De Armas
Diputado por el Partido Nacional Jose Luis Satdjian entregando el reconocimiento a Claudia Ferme de Fundación Hilo Rosa.

Diputado por el Partido Nacional Jose Luis Satdjian entregando el reconocimiento a Claudia Ferme de Fundación Hilo Rosa.

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Gastón De Armas
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

Siete organizaciones, siete historias y una misma idea, hacer algo por los demás desde el lugar que cada uno ocupa. Ese fue el punto en común que atravesó la tarde del miércoles 16 en el Palacio Legislativo, donde se realizó “Héroes Contemporáneos del Bicentenario”, que reconoció el trabajo de distintas instituciones uruguayas en el marco de las conmemoraciones por los doscientos años del Uruguay.

En el Salón de Eventos Especiales, representantes de las distintas fundaciones recibieron sus reconocimientos de manos de legisladores. El presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi fue quién presentó a los homenajeados y dió uso de la palabra. Entre los encargados de entregar las distinciones estuvieron los diputados Carlos Rydstrom, Graciela Echenique, Florencia Astori y Fernanda Auersperg, Jose Luis Satdjian, Gabriel Gianolli, Graciela Echenique y Myrian Silva.

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Los aplausos fueron para historias muy distintas, Redalco recupera alimentos que de otro modo se descartarían, Hilo Rosa acompaña a pacientes oncológicos y Alcohólicos Anónimos brinda apoyo a personas que buscan superar su dependencia del alcohol. Por su parte, Salir Adelante trabaja para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes de liceos públicos. A esas historias se sumaron Cirineos, que combina programas educativos con soluciones habitacionales de emergencia, OMBIJAM, acompaña a personas privadas de libertad y sus familias, y la Comisión Honoraria del Piñeyro del Campo, que respalda la atención de los adultos mayores.

En sus discursos, los representantes de las siete organizaciones contaron parte del trabajo que realizan, agradecieron el reconocimiento y remarcaron la importancia de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con distintas herramientas y desde diferentes lugares, todos coincidieron en una misma forma de entender su tarea, transformar realidades a partir de lo que cada uno puede aportar.

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