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El Té de Vacas celebró una nueva edición en la Expo Prado 2026

La jornada reunió a integrantes de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay en una tarde de encuentro y solidaridad, con sorteos y remates a beneficio de la Obra Banneux

La presidenta de la SCHU Lucía Perdomo rodeada por María Labat y María Giovanna Astore, de Marketing y Eventos de la SCHU.

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Mauricio Rodríguez
Candelaria Fernández, Candelaria Inciarte, Clementina Fernández y Andrea Abella.

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Mauricio Rodríguez
Ana Luisa Perdomo, Natalia Torres García y Fiorella Blengio.

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Mauricio Rodríguez
Carolina Lizarralde, Ana Inés Varela y Patricia Espinosa.

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Mauricio Rodríguez
Paula y Milagros Caviglia.

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Mauricio Rodríguez
Lucía Facio, Carmen Mangarelli, Margarita Bonomi Facio y Cristina Mangarelli.

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Mauricio Rodríguez
Jacinta Laurnaga y Martina Maisterras.

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Mauricio Rodríguez
Ana María Irazábal y Juliana Elissalde.

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Mauricio Rodríguez
Verónica Mailhos y Paulina Otegui.

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Mauricio Rodríguez
Adriana Gutiérrez, Lucía Lorenzo y Nora Murialdo.

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Mauricio Rodríguez
Isabella Berti y Virginia de León.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

El lunes 14, se desarrolló en el salón multiespacio de la Expo Prado 2026 la séptima edición del Té de Vacas, la tradicional actividad organizada por la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU).

Como cada año, artistas, artesanos y empresas colaboraron con donaciones que luego fueron sorteadas o rematadas durante la jornada. Alejandro “Nano” Núñez, de la firma José A. Valdez y Cía. y Alejandro Dutra, de Escritorio Dutra, estuvieron a cargo de los remates, que incluyeron artículos de distintos rubros. La variedad de objetos fue parte de la propuesta y permitió a los invitados disfrutar de una tarde de encuentro y, a la vez, colaborar con una causa benéfica.

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El Té de Vacas es organizado año tras año por la presidenta de la SCHU, Lucía Perdomo, junto con María Labat y María Giovanna Astore, del área de Marketing y Eventos de la institución. La actividad tiene un doble propósito, reunir a las señoras de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay y colaborar con una causa benéfica.

En esta edición, lo recaudado fue destinado al Colegio Obra Banneux, institución que trabaja en el ámbito educativo.

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