El Té de Vacas celebró una nueva edición en la Expo Prado 2026

El lunes 14, se desarrolló en el salón multiespacio de la Expo Prado 2026 la séptima edición del Té de Vacas, la tradicional actividad organizada por la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU).
La jornada reunió a integrantes de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay en una tarde de encuentro y solidaridad, con sorteos y remates a beneficio de la Obra Banneux
El lunes 14, se desarrolló en el salón multiespacio de la Expo Prado 2026 la séptima edición del Té de Vacas, la tradicional actividad organizada por la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU).
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Como cada año, artistas, artesanos y empresas colaboraron con donaciones que luego fueron sorteadas o rematadas durante la jornada. Alejandro “Nano” Núñez, de la firma José A. Valdez y Cía. y Alejandro Dutra, de Escritorio Dutra, estuvieron a cargo de los remates, que incluyeron artículos de distintos rubros. La variedad de objetos fue parte de la propuesta y permitió a los invitados disfrutar de una tarde de encuentro y, a la vez, colaborar con una causa benéfica.
El Té de Vacas es organizado año tras año por la presidenta de la SCHU, Lucía Perdomo, junto con María Labat y María Giovanna Astore, del área de Marketing y Eventos de la institución. La actividad tiene un doble propósito, reunir a las señoras de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay y colaborar con una causa benéfica.
En esta edición, lo recaudado fue destinado al Colegio Obra Banneux, institución que trabaja en el ámbito educativo.