Humor y delirio en la obra de teatro 'Invasión'

La dirección está a cargo de Lucía Ximena, con dramaturgia de Martín Caminos y un elenco integrado por Karin Steffen, Carina Vanrell, Mónica Silva, Jimena Siri y Nacho Duarte

Los actores de la obra Jimena Siri, Karin Steffen, Mónica Silva, Nacho Duarte y Carina Vanrell con la directora Lucía Ximena y el autor Martín Caminos

Los actores de la obra Jimena Siri, Karin Steffen, Mónica Silva, Nacho Duarte y Carina Vanrell con la directora Lucía Ximena y el autor Martín Caminos

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Con humor mordaz y una mirada feroz sobre el poder, Invasión llegó a la Sala­ Cultural MAD para desnudar las zonas más absurdas y peligrosas del entramado político y económico. La nueva obra de teatro de Mádica Producciones expone, con ironía y ritmo vertiginoso, las miserias del poder y los límites cada vez más difusos entre lo legal y lo ilícito.

Los invitados a la primera función, el sábado 2 de agosto, disfrutaron de chocolates y bebidas en un ambiente distendido previo a ingresar a la sala y entregarse a la intensidad de la obra. Ahora, el espectáculo continúa en cartel con funciones los sábados 16 y 23 a las 21 horas. Son las últimas presentaciones programadas, aunque se prevé una reposición, aún sin fecha confirmada.

La historia gira en torno a cuatro mujeres al mando de un holding financiero con sede­ en las islas Caimán. Cuando un hecho inesperado amenaza con exponer sus negocios ilícitos, recurren a un abogado de dudosa reputación y aún más dudosas relaciones. Lo que sigue es una cadena de delirios colectivos, enredos, amores cruzados y una gran cortina de humo para encubrir la verdad.

La dirección está a cargo de Lucía Ximena, con dramaturgia de Martín Caminos y un elenco integrado por Karin Steffen, Carina Vanrell, Mónica Silva, Jimena Siri y Nacho Duarte.

Las entradas están disponibles en boletería de la Sala Cultural MAD (Arocena 1660) y en RedTickets.

