Invertir en acciones: Gletir organizó un encuentro para acercar el mercado de valores al público

Entender cómo funciona el mercado de valores y qué implica convertirse en accionista de una empresa fue el eje del encuentro que Gletir Corredor de Bolsa organizó el jueves 29 de octubre en el Auditorio WTC.
Con el creador de contenido sobre finanzas personales e inversión Gastón Pérez como orador principal, la actividad buscó explicar cómo funcionan las acciones y qué implica invertir en una empresa
Entender cómo funciona el mercado de valores y qué implica convertirse en accionista de una empresa fue el eje del encuentro que Gletir Corredor de Bolsa organizó el jueves 29 de octubre en el Auditorio WTC.
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Bajo la consigna “Invertir no es solo para expertos”, la actividad buscó acercar el mundo de las acciones a personas interesadas en conocer nuevas alternativas de inversión y comprender cómo funcionan estas operaciones.
La instancia contó con Gastón Pérez, creador de contenido sobre finanzas personales e inversión, como orador principal. También estuvieron el economista Gabriel Genta, portfolio manager de Gletir, y la contadora Gabriela Montone, CFO de Farmashop, quienes aportaron sus perspectivas sobre el funcionamiento del mercado y las oportunidades que ofrece invertir en una empresa.
El encuentro se desarrolló en el contexto de la oferta pública de acciones que Farmashop presentó el 27 de octubre, una operación estructurada por Gletir. En ese marco, la propuesta permitió abordar la inversión en acciones a partir de un caso concreto y acercar a los participantes a los mecanismos que intervienen en este tipo de operaciones.
Con sede en Montevideo, Gletir Corredor de Bolsa S.A. está inscripta y regulada por el Banco Central del Uruguay. La firma asesora a clientes individuales e institucionales en la gestión de sus activos y planificación financiera, y considera la educación financiera una parte central de su compromiso: brindar información clara para que las personas puedan comprender el mercado de valores antes de tomar decisiones de inversión.