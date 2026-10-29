  • Cotizaciones
    jueves 29 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Farmashop ofrecerá acciones en diciembre; es una “oportunidad” para “ganar exposición en activos locales”

    El grupo Linzor mantendrá la mayoría del capital de la cadena de farmacias, que cuenta con más de 150 locales

    Un local de la cadena Farmashop.

    Un local de la cadena Farmashop.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El mercado bursátil local, concentrado en títulos de deuda y en gran medida emitida por el Estado, sumará una nueva opción en renta variable. El martes 27 las autoridades de la cadena de farmacias Farmashop Holdings S.A. dieron detalles de la oferta pública del 49% del paquete accionario que se ofrecerá a inversores en diciembre; el fondo Linzor Capital Partners conservará el 51% restante.

    La propuesta es considerada atractiva para pequeños o medianos inversores que quieran diversificar su cartera, mientras entre los institucionales —como las AFAP— todavía están evaluando si la incorporarán a sus portafolios, según consultas de Búsqueda.

    La responsable de Mercado de Capitales de la corredora de bolsa Nobilis, María José Zerbino, dijo que se trata de una “gran” oportunidad para “ganar exposición en activos locales”. Farmashop es “sumamente reconocida” y tiene un modelo de negocio “ya maduro”, puede seguir creciendo, por lo que “todo indica que (la oferta) va a ser atractiva para los inversores”, sostuvo. Estimó que el contexto “promete un mercado secundario activo, algo que siempre ha sido un desafío para los inversores locales”.

    Leé además

    imagen de Expectativa por emisión de acciones de proyecto eólico de UTE

    Expectativa por emisión de acciones de proyecto eólico de UTE

    Por Redacción Búsqueda
    Bolsa de Valores de Montevideo.
    Bolsas

    Una única bolsa de valores en Uruguay es el “diseño ideal” para el Ministerio de Economía

    Por Redacción Búsqueda

    Categorizó a Farmashop dentro del grupo de empresas value, “cuyo valor está asociado a modelos consolidados y al pago constante de dividendos”. Este último es “justamente su principal atractivo”, manifestó esta asesora financiera.

    La venta de las acciones para los inversores mayoristas (de más de US$ 2 millones, incluidas las de inversores individuales por montos superiores a US$ 300.000) está prevista para el 9 de diciembre y la de intermediarios y minoristas será el 10. El precio mínimo para aceptar ofertas y la proporción asignada a cada uno de ellos se definirán cinco días antes de la colocación, la cual será mediante “subasta holandesa” (las ofertas que superen el precio de corte se adjudicarán a ese mismo valor).

    A diferencia de, por ejemplo, los papeles de deuda pública y de las obligaciones negociables emitidas por empresas que pagan un interés fijo, quienes invierten en acciones reciben un dividendo en función del resultado del negocio de la compañía cuyo capital cotiza en bolsa. En el caso de Farmashop, “los porcentajes van a estar claramente por encima de cualquier instrumento hoy, ya sea bonos del Tesoro” u otros disponibles en el mercado, afirmó a Búsqueda el gerente general de Farmashop, Martín Sorrosal, sin manejar cifras concretas.

    El prospecto de la emisión establece una restricción de 180 días para que Linzor pueda vender sus acciones en la cadena de farmacias. Sorrosal aseguró que no hay planes al respecto en el corto ni en el mediano plazo. Aunque el fondo podría considerar una oferta atractiva en el futuro, aclaró que hoy está conforme con su inversión y que por eso vende solo el 49%, lo que le permite mantener el control.

    Moody’s calificó a Farmashop con la nota “A+.uy”, que se atribuye a emisores con una “alta” capacidad de generación de utilidades.

    Las acciones cotizarán en la Bolsa Electrónica de Valores y en la de Montevideo. Actualmente, son siete las empresas que abrieron su capital, aunque solo Frigorífico Modelo, Gralado (Tres Cruces) y Zorzal —la última emitida, en junio de 2024— operaron en el mercado secundario.

    Selección semanal
    Donald Trump

    El mundo transita el fin de la Pax Americana empujado por la política internacional de Trump

    Por Guillermo Draper
    Coyuntura económica

    Tolosa (BCU): aunque “decepcionante” hasta ahora, el “dividendo” de la mayor estabilidad económica “llegará”

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado de valores

    Corredores respaldan regulación a operadores que captan fondos fuera del mercado; “iguala” condiciones

    Por Redacción Búsqueda
    Competitividad

    Supermercados señalan inconstitucionalidad de un artículo del proyecto de ley de competitividad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Lula da Silva tras resultar electo presidente de Brasil por cuarta vez, en la avenida Paulista de San Pablo.
    Video

    El gobierno celebra el triunfo de Lula, pero le preocupa el nuevo cruce con Milei

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi y Jorge Díaz.

    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    Por Nicolás Delgado
    Papa León XIV.

    Orsi invitará a autoridades de partidos políticos a un encuentro con el papa León XIV

    Por Nicolás Delgado
    Una pintada frente al Palacio Legislativo firmada por la Brigada Guillermo Chifflet.

    Ricos: se amplió en 356 el número de millonarios en Uruguay, que son casi 18.000 según banco suizo

    Por Ismael Grau