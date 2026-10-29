Farmashop ofrecerá acciones en diciembre; es una “oportunidad” para “ganar exposición en activos locales”

El mercado bursátil local, concentrado en títulos de deuda y en gran medida emitida por el Estado, sumará una nueva opción en renta variable. El martes 27 las autoridades de la cadena de farmacias Farmashop Holdings S.A. dieron detalles de la oferta pública del 49% del paquete accionario que se ofrecerá a inversores en diciembre; el fondo Linzor Capital Partners conservará el 51% restante.

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La propuesta es considerada atractiva para pequeños o medianos inversores que quieran diversificar su cartera, mientras entre los institucionales —como las AFAP— todavía están evaluando si la incorporarán a sus portafolios, según consultas de Búsqueda .

La responsable de Mercado de Capitales de la corredora de bolsa Nobilis, María José Zerbino, dijo que se trata de una “gran” oportunidad para “ganar exposición en activos locales”. Farmashop es “sumamente reconocida” y tiene un modelo de negocio “ya maduro”, puede seguir creciendo, por lo que “todo indica que (la oferta) va a ser atractiva para los inversores”, sostuvo. Estimó que el contexto “promete un mercado secundario activo, algo que siempre ha sido un desafío para los inversores locales”.

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Categorizó a Farmashop dentro del grupo de empresas value, “cuyo valor está asociado a modelos consolidados y al pago constante de dividendos”. Este último es “justamente su principal atractivo”, manifestó esta asesora financiera.

La venta de las acciones para los inversores mayoristas (de más de US$ 2 millones, incluidas las de inversores individuales por montos superiores a US$ 300.000) está prevista para el 9 de diciembre y la de intermediarios y minoristas será el 10. El precio mínimo para aceptar ofertas y la proporción asignada a cada uno de ellos se definirán cinco días antes de la colocación, la cual será mediante “subasta holandesa” (las ofertas que superen el precio de corte se adjudicarán a ese mismo valor).

A diferencia de, por ejemplo, los papeles de deuda pública y de las obligaciones negociables emitidas por empresas que pagan un interés fijo, quienes invierten en acciones reciben un dividendo en función del resultado del negocio de la compañía cuyo capital cotiza en bolsa. En el caso de Farmashop, “los porcentajes van a estar claramente por encima de cualquier instrumento hoy, ya sea bonos del Tesoro” u otros disponibles en el mercado, afirmó a Búsqueda el gerente general de Farmashop, Martín Sorrosal, sin manejar cifras concretas.

El prospecto de la emisión establece una restricción de 180 días para que Linzor pueda vender sus acciones en la cadena de farmacias. Sorrosal aseguró que no hay planes al respecto en el corto ni en el mediano plazo. Aunque el fondo podría considerar una oferta atractiva en el futuro, aclaró que hoy está conforme con su inversión y que por eso vende solo el 49%, lo que le permite mantener el control.

Moody’s calificó a Farmashop con la nota “A+.uy”, que se atribuye a emisores con una “alta” capacidad de generación de utilidades.

Las acciones cotizarán en la Bolsa Electrónica de Valores y en la de Montevideo. Actualmente, son siete las empresas que abrieron su capital, aunque solo Frigorífico Modelo, Gralado (Tres Cruces) y Zorzal —la última emitida, en junio de 2024— operaron en el mercado secundario.