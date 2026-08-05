La Asociación Diplomática de Ayuda organizó un té benéfico

Son más de diez las instituciones a las que ayuda la Asociación, que trabajan en forma directa con niños, ancianos y personas en situación de pobreza, enfermedad o abandono

La Asociación Diplomática de Ayuda (ADA) organizó un té benéfico del que participaron autoridades diplomáticas, referentes culturales, empresarios e integrantes de la sociedad civil. La tarde del viernes 31 de julio, en el Club Uruguay, se destacó por la amplia convocatoria y el compromiso de los asistentes con las causas sociales que impulsa la Asociación.

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El objetivo principal de ADA es contribuir al bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, sin distinción de edad, sexo o religión. Para ello organiza actividades sociales y culturales para recaudar fondos que son destinados a apoyar a diferentes instituciones que trabajan en forma directa con niños, ancianos y en general personas en situación de pobreza, enfermedad o abandono.

Este año hubo gran variedad de actividades mientras los mozos se hacían espacio entre las mesas. Las asistentes, en su mayor parte mujeres, pudieron disfrutar de infusiones de té seleccionados por Mónica Devoto. También pudieron probar un café blend, además, se exhibieron cremas de origen termal y varias marcas de moda mostraron sus diseños.

La asociación civil sin fines de lucro fue fundada en el año 1964 a iniciativa de la señora Virginia Cassanelo de Nogués, esposa del entonces embajador de la República del Paraguay en Uruguay. El objetivo en aquel entonces, fue la búsqueda de recursos para apoyar el trabajo de los Cottolengos Femenino y Masculino Don Orione, instituciones dirigidas a atender a niños y adultos aquejados con severas deficiencias físicas e intelectuales.