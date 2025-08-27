¡Hola !

La Banda Sinfónica de Montevideo celebró la Noche de la Nostalgia en el Teatro Solís

La primera de las fechas tuvo además un matiz solidario: la recaudación se destinó a la Fundación Amigos del Teatro Solís, sumando un gesto de apoyo cultural al carácter festivo de la noche

La Banda Sinfónica de Montevideo presentó un espectáculo por la Noche de la Nostalgia.

La Banda Sinfónica de Montevideo presentó un espectáculo por la Noche de la Nostalgia. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Bibiana Botti y Gustavo Figueredo.

Bibiana Botti y Gustavo Figueredo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Guerra y Pablo Vigorito.

Camila Guerra y Pablo Vigorito.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Claudia Vidal e Isabel Picún.

Claudia Vidal e Isabel Picún.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Daniel y Florencia Carretero.

Daniel y Florencia Carretero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La Noche de la Nostalgia tuvo este año un acento sinfónico en el Teatro Solís. La Banda Sinfónica de Montevideo presentó un espectáculo que llevó al público a recorrer la música de los años 80 y 90 con un repertorio que combinó clásicos del pop, el rock y las baladas románticas. Bajo la dirección del maestro Martín Jorge, la orquesta municipal ofreció una lectura renovada de los temas que marcaron a toda una generación, fusionando potencia sinfónica y energía popular.

El viernes 22 y el domingo 24 la sala principal del teatro se colmó de público, lo que confirmó el atractivo de la propuesta. La primera de las fechas tuvo además un matiz solidario: la recaudación se destinó a la Fundación Amigos del Teatro Solís, sumando un gesto de apoyo cultural al carácter festivo de la noche.

El repertorio incluyó páginas musicales que fueron parte de la vida cotidiana de quienes crecieron en esas décadas. Desde melodías románticas que todavía hoy se cantan de memoria hasta himnos que marcaron pistas de baile, la Banda Sinfónica reinterpretó cada pieza con arreglos que resaltaron nuevos matices.

Con la complicidad de los músicos invitados y la entrega del público, la velada terminó convertida en un viaje compartido por la memoria musical reciente y celebrado con entusiasmo en cada butaca del Solís.

