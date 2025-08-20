Montevideo, Colonia y Punta del Este se visten de nostalgia

La Banda Sinfónica de Montevideo , bajo la dirección del maestro Martín Jorge, tiene preparado un viaje musical por los años 80. Una cuidada selección de pop, rock y baladas románticas cobrará una vigencia jamás perdida en la Sala Principal del Teatro Solís, trayendo a la memoria sonidos que marcaron una generación, ahora interpretados por la fuerza de los instrumentos clásicos.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Viernes 22 y domingo 24 de agosto, 20 horas, Teatro Solís. La función del 22 de agosto será a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro Solís. Entradas entre 300 y 1200 pesos, disponibles en Tickantel.

Por tercer año consecutivo, la histórica Noche de la Nostalgia, organizada por Océano FM, tendrá lugar en el epicentro cultural de Colonia, la Plaza de Toros Real de San Carlos de Colonia. “La fiesta más importante de todos los tiempos“, según sus impulsores, promete una velada que reivindica la tradición radial, la presencia generacional y la música de antes, con los icónicos DJs de Océano, Alejandro Dangiolillo y Gabriel Abella.

La Noche de los Recuerdos se vive con Experiencia Queen en Enjoy Punta del Este

El Centro de Eventos & Convenciones de Enjoy Punta del Este se transforma en una pista que combina nostalgia, una cena buffet gourmet, canilla libre de bebidas y todo el glamour esteño de una fiesta nostálgica hasta la madrugada. La noche incluye un show en vivo de la banda argentina tributo de Queen, Experiencia Queen. Vestuarios auténticos, instrumentos originales, una puesta en escena a la altura de los clásicos del icónico grupo de Freddie Mercury y hasta un museo itinerante.

Domingo 24 de agosto a las 21 horas. Entradas a 190 dólares por persona, disponibles en suTicket.com. Paquete de estadía en base doble, con spa y desayuno, a 845 dólares.