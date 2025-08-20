Montevideo, Colonia y Punta del Este se visten de nostalgia

La Banda Sinfónica de Montevideo, bajo la dirección del maestro Martín Jorge, tiene preparado un viaje musical por los años 80. Una cuidada selección de pop, rock y baladas románticas cobrará una vigencia jamás perdida en la Sala Principal del Teatro Solís, trayendo a la memoria sonidos que marcaron una generación, ahora interpretados por la fuerza de los instrumentos clásicos.
Viernes 22 y domingo 24 de agosto, 20 horas, Teatro Solís. La función del 22 de agosto será a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro Solís. Entradas entre 300 y 1200 pesos, disponibles en Tickantel.
Noche de la Nostalgia de Océano FM en Plaza de Toros Real de San Carlos, Colonia
Por tercer año consecutivo, la histórica Noche de la Nostalgia, organizada por Océano FM, tendrá lugar en el epicentro cultural de Colonia, la Plaza de Toros Real de San Carlos de Colonia. “La fiesta más importante de todos los tiempos“, según sus impulsores, promete una velada que reivindica la tradición radial, la presencia generacional y la música de antes, con los icónicos DJs de Océano, Alejandro Dangiolillo y Gabriel Abella.
Domingo 24 de agosto, 22 horas. Entradas a 1.560 pesos, disponibles por RedTickets.
El Centro de Eventos & Convenciones de Enjoy Punta del Este se transforma en una pista que combina nostalgia, una cena buffet gourmet, canilla libre de bebidas y todo el glamour esteño de una fiesta nostálgica hasta la madrugada. La noche incluye un show en vivo de la banda argentina tributo de Queen, Experiencia Queen. Vestuarios auténticos, instrumentos originales, una puesta en escena a la altura de los clásicos del icónico grupo de Freddie Mercury y hasta un museo itinerante.
Domingo 24 de agosto a las 21 horas. Entradas a 190 dólares por persona, disponibles en suTicket.com. Paquete de estadía en base doble, con spa y desayuno, a 845 dólares.