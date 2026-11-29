Nicolás Piaggio asumió la presidencia en lugar de Haroldo Espalter, durante un encuentro en la residencia del embajador

De la Embajada de Estados Unidos: Silvina Lettieri, Susan Hettleman y Stephanie Grunvald.

Directora ejecutiva de la AmCham Magdalena Aonzo, consejero para Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos Dan Katz, presidente entrante de la AmCham Nicolás Piaggio, encargado de Negocios de la embajada Chris Andino y presidente saliente de la AmCham Haroldo Espalter.

La relación entre Uruguay y Estados Unidos encuentra en los vínculos comerciales y empresariales uno de sus principales motores. En ese marco, la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos (AmCham Uruguay) celebró su asamblea anual, una instancia para repasar la gestión y renovar las autoridades de la institución.

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La reunión fue en la residencia del embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, y convocó a representantes de la embajada, autoridades de la cámara, socios e invitados. Durante la jornada se presentó y aprobó la memoria y el balance correspondientes a 2025, se distinguió a la comisión de candidaturas y se designaron dos asambleístas para la firma del acta.

Uno de los momentos centrales fue el cambio de autoridades: Nicolás Piaggio asumió la presidencia en lugar de Haroldo Espalter. En sus primeras palabras, el nuevo presidente agradeció la confianza depositada en él y expresó su compromiso de continuar fortaleciendo el papel de la institución, con el objetivo de que siga siendo una referencia en el vínculo entre ambos países.

Piaggio también recordó su experiencia de más de 20 años atrás en Estados Unidos, donde vivió, estudió y trabajó, y destacó el valor de haber conocido de primera mano su sociedad y los principios de sus fundadores. En ese sentido, definió a la cámara como una plataforma única para potenciar la relación bilateral y acompañar tanto a los uruguayos que invierten en Estados Unidos como a los estadounidenses interesados en Uruguay.