La carne uruguaya inspiró a nueve a chefs internacionales

Nueve cocineros de distintas partes del mundo se reunieron en La Barra de Maldonado para cocinar platos de sus países utilizando carne local

Los chefs Marco Morandini y Tobias Arnold con la gerenta de Marketing del Inac Josefina Valenti.

Uruguay fue el anfitrión de una experiencia gastronómica internacional: nueve chefs de distintas partes del mundo se reunieron en La Barra de Maldonado para cocinar platos de sus países utilizando carne uruguaya como ingrediente principal.

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La actividad, que fue organizada por Uruguay Meats, la marca sectorial de promoción de carnes del Instituto Nacional de Carnes (Inac), forma parte de una semana de experiencias de los cocineros en el país. Los chefs invitados conocieron el origen de las carnes uruguayas: desde el campo y los sistemas de producción hasta las cocinas más destacadas.

La iniciativa se enmarcó en la estrategia de Uruguay Meats para posicionar el producto en mercados clave: China, Estados Unidos y Europa. Estos países y regiones están entre los principales destinos de exportación, por lo que los chefs participantes provenían de esos lugares.

Algunos de los platos presentados fueron vacío con puré de morrón rojo, espuma de manteca noisette y aceite de hierbas; buseca (guiso milanés de mondongo y porotos); ravioles de ricota y porcini; tournedos­ Rossini­; tartar de carne y anticucho de mollejas; picaña estilo asado y tartar de carne uruguaya sobre tostada de maíz, hongos silvestres, frisée, queso artesanal y vinagreta de tomate.

Participaron los cocineros Martin Kjäll (Suecia), Tobias Arnold (Alemania), Timothy Clowers (Estados Unidos), Jaime Ortolá (España), Carlos Sotomayor (Perú), Gabriele del Grossi (Italia), Michael Wendling (Francia), Marco Morandini (Italia) y Frederic Jaros (Canadá), varios de ellos con actividad profesional en China.