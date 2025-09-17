La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) organizó un encuentro para reflexionar sobre el futuro del país

La 120ª edición de la Rural tuvo como instancia clave un espacio de reflexión organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE).
La consigna fue “Del diálogo a la acción: políticas de Estado para el desarrollo”
La 120ª edición de la Rural tuvo como instancia clave un espacio de reflexión organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE).
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La consigna fue “Del diálogo a la acción: políticas de Estado para el desarrollo”, y reunió al ministro de Trabajo, Juan Castillo; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el secretario de Presidencia, Álvaro Sánchez, y el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro.
El encuentro se enmarcó en iniciativas que la CCE promueve para proyectar el país hacia el futuro y que fomentan el diálogo. Según destacó Loureiro, se busca crear espacios de intercambio para definir “hacia dónde quiere ir Uruguay” en el mediano y largo plazo.
En su intervención, subrayó la activa participación de la CCE en diferentes ámbitos durante los últimos meses, desde el Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Pública hasta la elaboración de una estrategia de desarrollo 2025-2030. “Creemos en la potencia constructiva de las conversaciones, por eso sumamos nuestra voz a estas instancias”, afirmó el presidente.