La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) organizó un encuentro para reflexionar sobre el futuro del país

La consigna fue “Del diálogo a la acción: políticas de Estado para el desarrollo”

Secretario de Presidencia Álvaro Sánchez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales Leonardo Loureiro, ministro de Trabajo Juan Castillo y subsecretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi.

Valentina Weikert
Presidente de AHRU y vicepresidente de la Cámara&nbsp;de Turismo Francisco Rodríguez junto a directiva de&nbsp;la Cámara Uruguaya de Turismo Flavia Lavecchia.&nbsp;

Valentina Weikert
Alejandro González y Juan Martínez.

Valentina Weikert
Presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado y Pablo Mieres.&nbsp;

Valentina Weikert
Presidente de CUTI Amilca Perea, Diego ONeill y ministra de Industria, Energía y Minería Fernanda Cardona.

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La 120ª edición de la Rural tuvo como instancia clave un espacio de reflexión organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE).

La consigna fue “Del diálogo a la acción: políticas de Estado para el desarrollo”, y reunió al ministro de Trabajo, Juan Castillo; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el secretario de Presidencia, Álvaro Sánchez, y el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro.

