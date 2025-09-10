¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La editorial Penguin Random House cumplió 25 años

La empresa lo celebró junto a escritores, libreros y amigos

De Penguin Random House: gerente comercial Diego Licandro, gerenta de finanzas Mariana Canedo, director general Rodrigo Arias, gerente de logística Diego González y director editorial Julian Ubiría.

De Penguin Random House: gerente comercial Diego Licandro, gerenta de finanzas Mariana Canedo, director general Rodrigo Arias, gerente de logística Diego González y director editorial Julian Ubiría.

FOTO

Valentina Weikert
Gabriela López y Mariana Zabala.

Gabriela López y Mariana Zabala.

FOTO

Valentina Weikert
Luisina Ríos y Cecilia Orué.

Luisina Ríos y Cecilia Orué.

FOTO

Valentina Weikert
Laura Raffo y Verónica Correa.

Laura Raffo y Verónica Correa.

FOTO

Valentina Weikert
Lucía Soria y Virginia da Costa.

Lucía Soria y Virginia da Costa.

FOTO

Valentina Weikert
Álvaro Risso, Alfonso Lessa y Valeria Tanco.

Álvaro Risso, Alfonso Lessa y Valeria Tanco.

FOTO

Valentina Weikert
Facundo Ponce de León y Melina Regalini.

Facundo Ponce de León y Melina Regalini.

FOTO

Valentina Weikert
Director editorial de Penguin Random House Julian UbirÍa, Hugo Burel y Marcelo Estefanell.

Director editorial de Penguin Random House Julian UbirÍa, Hugo Burel y Marcelo Estefanell.

FOTO

Nacho Enríquez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Penguin Random House Grupo Editorial cumplió 25 años y lo celebró con una fiesta realizada en el salón vidriado de la Criolla Elías Regules.

El gerente editorial, Julián Ubiría, comentó a Galería que es muy importante permanecer en el mercado uruguayo durante tantos años, ya que es un país muy pequeño. “Que una editorial como Penguin Random House apueste a estar en Uruguay como no lo está en otros países habla mucho de la tradición lectora de los uruguayos. Hay muchos escritores talentosos, hay grandes autores que han surgido de acá. Esa es la razón de que estemos aquí publicando, editando y distribuyendo”, aseguró.

Sobre la celebración, comentó que fue una instancia de intercambio entre todos los eslabones de la cadena. “Desde los que nos traen los contenidos hasta los libreros. Distribuidores, imprenteros, gente de la prensa, editores, estamos todos los que ponemos un granito de arena para que esta industria se mueva”, agregó.

Penguin Random House Grupo Editorial es la división en lengua española de la compañía editorial internacional Penguin Random House. Tienen libros para lectores de todas las edades y en diferentes formatos, como papel, digital o audio. Está presente en Uruguay, España, Portugal, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos.

Tienen 61 sellos editoriales, 45 premios Nobel en sus catálogos, han publicado a más de 20.000 autores y presentan 2.500 títulos al año.

La misión de la empresa es despertar la pasión por la lectura a través de la publicación de libros que atiendan la diversidad de los gustos y las necesidades de una sociedad plural.

Los libros, las historias que cuentan y las ideas que transmiten tienen el poder de fortalecer el diálogo y la cohesión social, de enriquecer, y contribuyen decisivamente a crear un futuro mejor para las generaciones venideras.

Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni