La editorial Penguin Random House cumplió 25 años

Penguin Random House Grupo Editorial cumplió 25 años y lo celebró con una fiesta realizada en el salón vidriado de la Criolla Elías Regules.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El gerente editorial, Julián Ubiría, comentó a Galería que es muy importante permanecer en el mercado uruguayo durante tantos años, ya que es un país muy pequeño. “Que una editorial como Penguin Random House apueste a estar en Uruguay como no lo está en otros países habla mucho de la tradición lectora de los uruguayos. Hay muchos escritores talentosos, hay grandes autores que han surgido de acá. Esa es la razón de que estemos aquí publicando, editando y distribuyendo”, aseguró.

Sobre la celebración, comentó que fue una instancia de intercambio entre todos los eslabones de la cadena. “Desde los que nos traen los contenidos hasta los libreros. Distribuidores, imprenteros, gente de la prensa, editores, estamos todos los que ponemos un granito de arena para que esta industria se mueva”, agregó.

Penguin Random House Grupo Editorial es la división en lengua española de la compañía editorial internacional Penguin Random House. Tienen libros para lectores de todas las edades y en diferentes formatos, como papel, digital o audio. Está presente en Uruguay, España, Portugal, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos.

Tienen 61 sellos editoriales, 45 premios Nobel en sus catálogos, han publicado a más de 20.000 autores y presentan 2.500 títulos al año.