La Embajada de Estados Unidos organizó una jornada de 'networking' con referentes del sector tecnológico

La Residencia del Embajador de Estados Unidos fue punto de encuentro para una jornada de networking que reunió a alumnos de los programas de intercambio y referentes de los sectores de tecnología y emprendedurismo de Uruguay.
Más del 80% de los servicios tecnológicos que Uruguay exporta tienen como destino ese país
La Residencia del Embajador de Estados Unidos fue punto de encuentro para una jornada de networking que reunió a alumnos de los programas de intercambio y referentes de los sectores de tecnología y emprendedurismo de Uruguay.
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El encargado de Negocios, Chris Andino, dijo que “más del 80% de los servicios tecnológicos que Uruguay exporta tienen como destino Estados Unidos. Esto sienta las bases para un mayor comercio y cooperación entre nuestros países en tecnologías emergentes de alto valor, como la inteligencia artificial”, destacó, y agregó que se siguen creando conexiones que acercan a los países y abren nuevas oportunidades para el talento, la innovación y el crecimiento. Empresas estadounidenses como Google, Microsoft, Starlink y, más recientemente, Tesla, apuestan por Uruguay.
En su discurso, agregó que este 2026, en el que Estados Unidos cumple 250 años de independencia, están trabajando bajo la iniciativa de Freedom 250. “Tras los siglos, los emprendedores fueron y son los motores de la innovación en nuestras economías. Estamos convencidos de que la relación simbiótica entre nuestras formas de gobierno, que favorecen la libertad y el dinamismo económico, son fuerzas gemelas”.
Además de ser una jornada de networking, se trató de la presentación de un intercambio de ideas hacia un encuentro presidencial, que esperan que se concrete en 2027.
“Este evento representa un primer paso en ese esfuerzo. Queremos escuchar sus ideas y comprender mejor sus prioridades para contribuir a una agenda bilateral que responda a las necesidades de ambos países y fortalezca nuestra capacidad de innovar juntos”, subrayó Andino.