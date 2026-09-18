Trump no logra que la Reserva Federal se pliegue a su voluntad

Kevin Warsh ha rechazado las exigencias de Donald Trump de mantener bajos los costos de endeudamiento , conforme el candidato elegido por el presidente para dirigir la Reserva Federal ( Fed ) la llevó a su primer aumento de tasas desde 2023 a menos de cuatro meses de asumir el cargo.

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El presidente del banco central ofreció el miércoles la prueba más contundente hasta la fecha de que está dispuesto a desobedecer a Trump, al lograr que los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) que fijan las tasas de interés respaldaran un incremento de un cuarto de punto.

“La realidad es que la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo”, afirmó Warsh, al tiempo que les repetía a los periodistas que le resultaría “muy difícil” describir las actuales tasas de interés como tan altas que frenarían la economía.

El mensaje que Warsh le envió a Wall Street —a sólo unas semanas de las decisivas elecciones de mitad de período— de que está dispuesto a tomar medidas adicionales para controlar la inflación que afecta a la economía estadounidense, contrasta marcadamente con la percepción del presidente de que él estaba eligiendo a un director de la Fed que “sin duda quiere recortar las tasas”.

Warsh no es el único que se ha posicionado como un luchador en contra de la inflación: una docena de funcionarios de la Fed que aportan proyecciones económicas como parte de sus reuniones pronostican otro aumento de un cuarto de punto en las tasas este año, mientras que cuatro anticipan dos más. Sólo dos anticipan que el banco central mantendrá las tasas sin cambios a través de 2026.

Aunque los economistas creen que el presidente de la Fed no presentó un pronóstico para el gráfico de puntos anónimo de las proyecciones, “nuestra evaluación es que el presidente Warsh es la persona con la postura de políticas más restrictiva en el FOMC o, al menos, está empatado en esa clasificación”, dijo Robert Sockin, economista jefe para Estados Unidos (EE.UU.) de PGIM.

Trump no tardó en arremeter contra la Fed el miércoles 16, al afirmar en su plataforma Truth Social que “las tasas de interés en EE.UU. deberían ser del 1% o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo — POR MUCHO”.

Más tarde, Trump afirmó que tenía confianza en Warsh, con quien ha mantenido una relación personal durante largo tiempo, y desvió la culpa hacia la junta de la Fed, de la que forma parte el expresidente Jay Powell, a quien el presidente había calificado anteriormente de “imbécil” por no bajar las tasas; también forma parte de ella la gobernadora Lisa Cook, a quien Trump intentó destituir antes de que la Corte Suprema se lo impidiera.

“Le dije a Kevin: 'Más vale que votes con la junta, porque de todos modos no va a importar nada. La junta es muy hostil’”, les comentó Trump a los periodistas.

La aparente admisión de Trump de que no puede lograr que la Fed se pliegue a su voluntad se produce en un momento en que sus aranceles y el conflicto en el Medio Oriente se han combinado para agravar una crisis de asequibilidad que él ha desestimado como un “engaño”.

“Existe una abundancia de pruebas muy claras de que las políticas de la Casa Blanca —los aranceles y el conflicto en el Medio Oriente— han impulsado la inflación”, dijo Claudia Sahm, exfuncionaria de la Fed y actual economista jefe de New Century Advisors.

Desde el nombramiento de Warsh en enero, el principal factor impulsor de la inflación ha sido el aumento de los precios de la gasolina y el diésel, un incremento que les ha costado a los hogares estadounidenses US$108 mil millones adicionales desde el inicio de la guerra del presidente contra Irán, según un rastreador creado por la Universidad Brown.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), preferido por la Fed, se sitúa en el 3.7 por ciento, casi el doble de su objetivo del 2%, mientras que las industrias estadounidenses están enfrentando aumentos de dos dígitos en sus gastos de producción.

“Los aranceles de Trump y la guerra en Irán están haciendo que los precios aumenten”, afirmó Jeff Colgan, profesor de la Universidad Brown. “En gran medida, la inflación contra la que está luchando la Fed es un problema creado por el propio presidente Trump”.

Colgan agregó que sería un error político que el presidente respondiera con nuevos ataques contra la Fed, lo cual llamaría la atención sobre su falta de influencia sobre el banco central. “Quejarse de la decisión de la Fed sólo demuestra que es posible que la gente se le enfrente y anima a otros a hacer lo mismo”.

Kush Desai, portavoz de Trump en materia económica, calificó la medida de la Fed de “lamentable”, y afirmó que “castigaría a las empresas que están tratando de expandirse y crecer”.

“En la medida en que todavía tenemos inflación, ésta se debe enteramente a una crisis en el suministro de energía, a lo que está sucediendo con los precios del petróleo en el Medio Oriente”, le dijo Desai a Fox News.

Aunque algunos consideran improbable que se produzca otro aumento de tasas en la próxima reunión de la Fed —programada para finales de octubre, unos días antes de las elecciones de mitad de período—, los mercados están tomando en cuenta al menos una subida más antes de que termine el año.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, los cuales reflejan las expectativas sobre la política monetaria, subieron bruscamente en respuesta a la decisión del miércoles, ya que los operadores interpretaron los comentarios de Warsh como una señal de postura restrictiva.

Antes de la votación del miércoles, Warsh se encontraba bajo presión para tranquilizar a los inversionistas, quienes estaban perdiendo la paciencia a la tolerancia del banco central estadounidense ante la alta inflación y cuestionaban la independencia del nuevo presidente en relación con la Casa Blanca.

Después de que Warsh no lograra convencer a los inversionistas de que estaba dispuesto a hacer lo necesario para frenar el aumento de los precios tras la reunión de julio, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años subieron a su nivel más alto desde 2007. Los inversionistas del mercado de bonos del Tesoro, de US$32 billones, en parte atribuyeron ese movimiento a las preocupaciones sobre la credibilidad de Warsh.

Pero muchos señalaron que el aumento del miércoles había ayudado a disipar esas preocupaciones.

“La credibilidad de la Fed ya está en juego porque hemos tenido más de cinco años de alta inflación, el período inflacionario más prolongado desde finales de la década de 1970 y principios de la de 1980”, afirmó Diane Swonk, economista de KPMG en EE.UU. “Nadie quiere estar al mando en un momento crucial, pero Kevin Warsh está ahí. Y él cumplió con su labor”.

Cuando se le preguntó sobre la probable reacción del presidente ante la decisión tomada ese mismo día, Warsh se limitó a mostrar una irónica sonrisa.

“Lo que le gusta o no al presidente es prerrogativa suya”, dijo Joe LaVorgna, exasesor económico del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. “Pero sus opiniones no van a convencer al comité si son incompatibles con los fundamentos económicos”.

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