La Embajada de Francia conmemoró el 14 de julio y destacó los lazos con Uruguay

La embajadora Virginie Bioteau encabezó por primera vez la conmemoración del 14 de julio en el país

Agnès Bonavita, Magdalena Furtado y encargado de Negocios de la Embajada de México Andrés Ruiz Pérez.

La Embajada de Francia celebró el martes 14 de julio la Fiesta Nacional de Francia con una recepción realizada en su sede diplomática, donde la embajadora Virginie Bioteau dio la bienvenida a autoridades, representantes del cuerpo diplomático, integrantes de la comunidad francesa e invitados especiales en lo que fue su primera celebración de la toma de la Bastilla desde su llegada a Uruguay.

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La ceremonia comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de Uruguay y Francia, dando paso al tradicional discurso de la embajadora. En sus palabras de bienvenida, Bioteau expresó la alegría que significaba para ella celebrar por primera vez la Fiesta Nacional en Uruguay y aseguró que, desde su llegada al país, ha comenzado a descubrir no solo sus paisajes, sino también a sus ciudadanos.

Además, relató algunos de los lugares que ha tenido la oportunidad de visitar durante estos primeros meses de gestión, mencionando destinos como Salto, Colonia, Minas, Paysandú, La Pedrera y Rocha. Asimismo, destacó la riqueza arquitectónica del país, el encanto de sus librerías y, especialmente, “la rambla más hermosa”, una de las postales uruguayas que, según confesó, más la ha cautivado.

También hizo referencia a la sólida relación que une a Francia y Uruguay, y resaltó­ los históricos vínculos de cooperación, amistad e intercambio entre ambos países. Asimismo, expresó su satisfacción por haber encontrado una comunidad francesa activa y comprometida, que contribuye a fortalecer esos lazos y a estrechar aún más las relaciones bilaterales.

En un momento de especial emotividad, Bioteau­ invitó a los presentes a realizar una reflexión sobre el contexto internacional actual, marcado por distintos conflictos y episodios de violencia. En ese marco, rindió homenaje a las 86 víctimas del atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Niza el 14 de julio de 2016, al cumplirse 10 años de aquel trágico episodio, e invitó a mantener vivo el compromiso con la paz, la libertad y los valores democráticos.