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La Embajada de Francia conmemoró el 14 de julio y destacó los lazos con Uruguay

La embajadora Virginie Bioteau encabezó por primera vez la conmemoración del 14 de julio en el país

Embajadora de Francia Virginie Bioteau durante su discurso.

Embajadora de Francia Virginie Bioteau durante su discurso.

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Adrián Echeverriaga
Embajadora de Francia Virginie Bioteau, Alain Fohr y consejera de&nbsp;Cooperación y Acción Cultural Laurence Arnoux.

Embajadora de Francia Virginie Bioteau, Alain Fohr y consejera de Cooperación y Acción Cultural Laurence Arnoux.

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Adrián Echeverriaga
Embajador británico Malcolm Green e&nbsp;intendente de Durazno Felipe Algorta.&nbsp;

Embajador británico Malcolm Green e intendente de Durazno Felipe Algorta. 

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Adrián Echeverriaga
Embajador de España Javier Salido Ortiz y&nbsp;María Pilar.

Embajador de España Javier Salido Ortiz y María Pilar.

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Adrián Echeverriaga
Embajador de Alemania Stefan Duppel y Elena Alonso&nbsp;Frayle.

Embajador de Alemania Stefan Duppel y Elena Alonso Frayle.

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Adrián Echeverriaga
Laura Bonilla, Juan Pablo Albornoz, María Lorente y Diana Saravia.

Laura Bonilla, Juan Pablo Albornoz, María Lorente y Diana Saravia.

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Adrián Echeverriaga
Agnès Bonavita, Magdalena Furtado y encargado de Negocios de la&nbsp;Embajada de México Andrés Ruiz Pérez.&nbsp; &nbsp;

Agnès Bonavita, Magdalena Furtado y encargado de Negocios de la Embajada de México Andrés Ruiz Pérez. 

 

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Adrián Echeverriaga
Denise Servian, Kio Focaccio, Rosario Silva y Frederique Ameglio.

Denise Servian, Kio Focaccio, Rosario Silva y Frederique Ameglio.

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Adrián Echeverriaga
Anna Parmentier y Géraldine Méjean.

Anna Parmentier y Géraldine Méjean.

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Adrián Echeverriaga
Ruth Furtenbach, Sergio Delgado y Emma Paquet, de la Embajada de Francia.

Ruth Furtenbach, Sergio Delgado y Emma Paquet, de la Embajada de Francia.

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Adrián Echeverriaga
Minas Apardian, Enrique Iglesias y Diego Karamanukian.

Minas Apardian, Enrique Iglesias y Diego Karamanukian.

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Adrián Echeverriaga
Víctor Ricardi con Anca Filip y embajador de Rumania Radu-Mihail Filip.

Víctor Ricardi con Anca Filip y embajador de Rumania Radu-Mihail Filip.

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Adrián Echeverriaga
Vlad y Diandra Hiris junto a cónsul de Francia Nicolás Larange.

Vlad y Diandra Hiris junto a cónsul de Francia Nicolás Larange.

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Juline Flament y Timothée Vasconcelos.

Juline Flament y Timothée Vasconcelos.

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Adrián Echeverriaga
Álvaro Garofali y Laurent Lainé.

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Adrián Echeverriaga
Ana Paula Lasarte y Victoria Riva.

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Adrián Echeverriaga
Bruno Vivares, Roxana Valay, Patricia González y Luis Martínez.

Bruno Vivares, Roxana Valay, Patricia González y Luis Martínez.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Embajada de Francia celebró el martes 14 de julio la Fiesta Nacional de Francia con una recepción realizada en su sede diplomática, donde la embajadora Virginie Bioteau dio la bienvenida a autoridades, representantes del cuerpo diplomático, integrantes de la comunidad francesa e invitados especiales en lo que fue su primera celebración de la toma de la Bastilla desde su llegada a Uruguay.

La ceremonia comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de Uruguay y Francia, dando paso al tradicional discurso de la embajadora. En sus palabras de bienvenida, Bioteau expresó la alegría que significaba para ella celebrar por primera vez la Fiesta Nacional en Uruguay y aseguró que, desde su llegada al país, ha comenzado a descubrir no solo sus paisajes, sino también a sus ciudadanos.

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Además, relató algunos de los lugares que ha tenido la oportunidad de visitar durante estos primeros meses de gestión, mencionando destinos como Salto, Colonia, Minas, Paysandú, La Pedrera y Rocha. Asimismo, destacó la riqueza arquitectónica del país, el encanto de sus librerías y, especialmente, “la rambla más hermosa”, una de las postales uruguayas que, según confesó, más la ha cautivado.

También hizo referencia a la sólida relación que une a Francia y Uruguay, y resaltó­ los históricos vínculos de cooperación, amistad e intercambio entre ambos países. Asimismo, expresó su satisfacción por haber encontrado una comunidad francesa activa y comprometida, que contribuye a fortalecer esos lazos y a estrechar aún más las relaciones bilaterales.

En un momento de especial emotividad, Bioteau­ invitó a los presentes a realizar una reflexión sobre el contexto internacional actual, marcado por distintos conflictos y episodios de violencia. En ese marco, rindió homenaje a las 86 víctimas del atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Niza el 14 de julio de 2016, al cumplirse 10 años de aquel trágico episodio, e invitó a mantener vivo el compromiso con la paz, la libertad y los valores democráticos.

La recepción continuó con un brindis, acompañado por una propuesta gastronómica inspirada en la tradición francesa. Como broche de oro, la velada culminó con una serie de sorteos, entre ellos, pasajes para la ruta Montevideo-Buenos Aires-París.

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