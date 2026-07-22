Francia aprueba la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años

El Parlamento francés aprobó la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años. La ley entrará en vigor en setiembre y, desde entonces, los menores no podrán crear nuevas cuentas.

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Con esta decisión, Francia se encamina a sumarse al grupo de países que limitan el acceso de menores a las redes sociales ante las crecientes advertencias sobre sus efectos negativos.

“Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, dijo el presidente Emmanuel Macron en un video difundido en redes sociales, donde repasó el impulso que dio a la iniciativa.

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Macron busca que la protección de los menores en internet y la regulación del tiempo frente a las pantallas sea uno de los principales legados de su segundo mandato, que finaliza en mayo de 2027.

La aplicación de la norma será gradual. Desde el 1° de setiembre, cuando los estudiantes regresen a clases tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. La prohibición para las cuentas ya existentes comenzará a regir en enero de 2027.

“Todos en Francia tendremos que demostrar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta”, explicó la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff.

La ley también prohíbe el uso de celulares en los liceos, una medida que ya rige en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

Verificación de edad

La norma no establece sanciones para los menores ni para sus padres. La responsabilidad recaerá en las plataformas, que deberán implementar uno o varios sistemas de verificación de edad para que los usuarios puedan elegir.

“¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?”, cuestionó la senadora ecologista Mathilde Ollivier, quien sostuvo que se trata de una ley “para aparentar”.

Antes de la votación, Le Hénanff defendió el calendario previsto y afirmó que el plazo es realista porque ya existen herramientas de verificación de edad y otras están en desarrollo.

La ley contempla algunas excepciones, como las enciclopedias en línea y los proyectos digitales con fines educativos.

En el caso de YouTube y WhatsApp, la diputada Laure Miller, encargada de presentar el proyecto en la Asamblea Nacional, explicó que estas plataformas deberán verificar la edad de los usuarios únicamente en las funciones que operan como una red social, por ejemplo los canales para compartir contenido o los comentarios.

Según Miller, la simple reproducción de videos en YouTube y la mensajería privada de WhatsApp no quedarán alcanzadas por la prohibición.

El debate sobre el acceso de menores a las redes sociales ganó fuerza después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibirlas para los menores de 16 años.

Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a comienzos de 2027.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que estudia establecer un acceso progresivo y gradual de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24