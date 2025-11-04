¡Hola !

La embajada de Italia entregó el premio literario Caccuri 2025

La celebración de la cultura italiana se realizó en el marco de la 6a Bienal de Montevideo, y el galardonado fue el periodista y militante Renato Palermo

Embajador de Italia Fabrizio Petri, directora ejecutiva de la Bienal de Montevideo Graciela Ramponi e intendente de Caccuri Luigi Quintieri.

FOTO

Responsable de Relaciones Internacionales de la Academia de Caccuriani Eugenio Marino, Renato Palermo y secretario de la Asociación Calabresa Fabrizio D´Alessandro.

FOTO

Facundo de Souza y Beatriz Batlle.

FOTO

Alejandro Francomano, Marisa Barbato y Daniel Antenucci.

FOTO

María Mercedes Brugnini, Raquel de Risso y Mirtha Curcio.

FOTO

Diego Moles con Óscar y Eduardo Bottinelli.

FOTO

Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En la residencia del embajador Fabrizio Petri, se realizó una recepción para celebrar la cultura de Italia en Uruguay, en el marco de la 6a Bienal de Montevideo. El miércoles 29 de octubre, personalidades de la cultura y del gobierno asistieron al encuentro, que, además, sirvió para reconocer a Renato Palermo, quien recibió el premio literario Caccuri 2025.

En su discurso, el embajador destacó que el reconocimiento también fue otorgado a otras destacadas figuras uruguayas, entre ellas, el politólogo Oscar Bottinelli y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Caccuri, Luigi Quintieri, aseguró que su presencia en Montevideo se debió al interés por reforzar los vínculos, en especial, entre Calabria y América Latina. “Tierras unidas por una larga historia de afectos y de esperanza. Hoy, más que nunca, creemos en el valor de las raíces para generar nuevas instancias de encuentro y de desarrollo”, dijo.

Quintieri agradeció a la Asociación Calabresa del Uruguay, a la que calificó como “un ejemplo de integración”. Por su parte, el secretario de la institución, Fabrizio D’Alessandro, destacó que Palermo ha dedicado su vida a la defensa de los ciudadanos italianos en el exterior. Recordó que llegó a Uruguay siendo un niño, a los cinco años, y que debió exiliarse durante la dictadura. En ese período, como “periodista y militante”, ayudó a “sus compañeros en dificultades”. Con el retorno de la democracia, regresó al país y “continuó su incansable labor social”. “Hablar de Renato es hablar de un referente, de un hombre siempre dispuesto a tender su mano al prójimo”, subrayó D’Alessandro.

