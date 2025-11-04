La embajada de Italia entregó el premio literario Caccuri 2025

En la residencia del embajador Fabrizio Petri, se realizó una recepción para celebrar la cultura de Italia en Uruguay, en el marco de la 6a Bienal de Montevideo. El miércoles 29 de octubre, personalidades de la cultura y del gobierno asistieron al encuentro, que, además, sirvió para reconocer a Renato Palermo, quien recibió el premio literario Caccuri 2025.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En su discurso, el embajador destacó que el reconocimiento también fue otorgado a otras destacadas figuras uruguayas, entre ellas, el politólogo Oscar Bottinelli y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.
Por su parte, el intendente de la ciudad de Caccuri, Luigi Quintieri, aseguró que su presencia en Montevideo se debió al interés por reforzar los vínculos, en especial, entre Calabria y América Latina. “Tierras unidas por una larga historia de afectos y de esperanza. Hoy, más que nunca, creemos en el valor de las raíces para generar nuevas instancias de encuentro y de desarrollo”, dijo.
Quintieri agradeció a la Asociación Calabresa del Uruguay, a la que calificó como “un ejemplo de integración”. Por su parte, el secretario de la institución, Fabrizio D’Alessandro, destacó que Palermo ha dedicado su vida a la defensa de los ciudadanos italianos en el exterior. Recordó que llegó a Uruguay siendo un niño, a los cinco años, y que debió exiliarse durante la dictadura. En ese período, como “periodista y militante”, ayudó a “sus compañeros en dificultades”. Con el retorno de la democracia, regresó al país y “continuó su incansable labor social”. “Hablar de Renato es hablar de un referente, de un hombre siempre dispuesto a tender su mano al prójimo”, subrayó D’Alessandro.