La Embajada de Perú festejó su independencia con un concierto en Sodre

La Embajada del Perú en Uruguay organizó el martes 21 el concierto de los músicos peruanos María Elena Pacheco y Ernesto Hermoza, con motivo del 205° aniversario de la Independencia del país.
Tocaron los músicos peruanos María Elena Pacheco y Ernesto Hermoza
La Embajada del Perú en Uruguay organizó el martes 21 el concierto de los músicos peruanos María Elena Pacheco y Ernesto Hermoza, con motivo del 205° aniversario de la Independencia del país.
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El encuentro fue en la sala Hugo Balzo del Sodre y contó con la presencia de autoridades uruguayas, diplomáticos, representantes de organizaciones internacionales e instituciones privadas, además de residentes peruanos en Uruguay.
María Elena Pacheco es una reconocida violinista, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que ha participado en proyectos y grabaciones con artistas de talla internacional, tales como Susana Baca, Soledad Pastorutti, Diego Torres, Gian Marco y Andrea Bocelli, entre otros.
Por su parte, Ernesto Hermoza es un destacado guitarrista y compositor, con un estilo que refleja el mestizaje entre los géneros criollo-peruano, flamenco y jazz. Ha grabado con artistas como Jorge Drexler, Joaquín Sabina y Susana Baca, entre otros. En 2018, recibió la nominación al Grammy Latino a Mejor grabación por el tema El surco, incluido en el disco A Chabuca, acompañando a Jorge Drexler.
La embajadora del Perú, Elizabeth González, brindó unas palabras de bienvenida en las que agradeció el apoyo del Sodre y destacó que, con esta actividad, la embajada celebra a través de la cultura. Tras el concierto, los asistentes pudieron deleitarse con pisco sour y bocaditos peruanos.