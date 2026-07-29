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La Embajada de Perú festejó su independencia con un concierto en Sodre

Tocaron los músicos peruanos María Elena Pacheco y Ernesto Hermoza

Ernesto Hermoza y María Elena Pacheco.

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Valentina Weikert
De la Embajada de Perú: encargado de Asuntos Económicos Ricardo Romero, jefe de la Sección Consular Jean Carlo Manrique, embajadora Elizabeth González y consejero Gerardo Talavera.

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Coronel Víctor Hoyos Arteaga y Fedra Morales.

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Juan José Arteaga e Isabel Simoens.

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Embajadores de España Javier Salido Ortiz, de Ecuador Isabel Wagner y de Japón Kenichi Okada.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Embajada del Perú en Uruguay organizó el martes 21 el concierto de los músicos peruanos María Elena Pacheco y Ernesto Hermoza, con motivo del 205° aniversario de la Independencia del país.

El encuentro fue en la sala Hugo Balzo del Sodre y contó con la presencia de autoridades uruguayas, diplomáticos, representantes de organizaciones internacionales e instituciones privadas, además de residentes peruanos en Uruguay.

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María Elena Pacheco es una reconocida violinista, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que ha participado en proyectos y grabaciones con artistas de talla internacional, tales como Susana Baca, Soledad Pastorutti, Diego Torres, Gian Marco y Andrea Bocelli, entre otros.

Por su parte, Ernesto Hermoza es un destacado guitarrista y compositor, con un estilo que refleja el mestizaje entre los géneros criollo-peruano, flamenco y jazz­. Ha grabado con artistas como Jorge Drexler, Joaquín Sabina y Susana Baca, entre otros. En 2018, recibió la nominación al Grammy Latino a Mejor grabación por el tema El surco, incluido en el disco A Chabuca, acompañando a Jorge Drexler.

La embajadora del Perú, Elizabeth González, brindó unas palabras de bienvenida en las que agradeció el apoyo del Sodre y destacó que, con esta actividad, la embajada celebra a través de la cultura. Tras el concierto, los asistentes pudieron deleitarse con pisco sour y bocaditos peruanos.

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