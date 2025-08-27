La Fiesta de los Países vuelve a Tienda Inglesa

La propuesta comenzó con la Fiesta de Gran Bretaña y continuará con Italia, Alemania y España, en un recorrido por tradiciones, música y gastronomía

Con el concepto fiestas de los países, una tradición bien Tienda, Tienda Inglesa presentó la edición 2025 de este clásico que cada año invita a descubrir y disfrutar los sabores y costumbres de diferentes naciones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La propuesta comenzó con la Fiesta de Gran Bretaña y continuará con Italia, Alemania y España, en un recorrido por tradiciones, música y gastronomía.

El gerente general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, estuvo presente y recordó que la iniciativa nació hace más de 25 años con la idea de “unir culturas e historias a través de la comida e integrarnos con tantos inmigrantes que han llegado desde estos países”, con el objetivo de que en una semana puedan volver a sentir los sabores de sus hogares. En el caso de los uruguayos, es una oportunidad para viajar con los sentidos.

En esta edición, también se contó con la presencia del embajador británico, Malcolm Green, quien destacó que “Tienda Inglesa es una empresa que no solo se ha posicionado como referente entre los uruguayos, sino que también ha construido un verdadero puente cultural entre nuestras naciones”. Como cliente, comentó que siempre disfruta de encontrar productos británicos en las góndolas y que compartir sabores tradicionales es una forma esencial de acercar las culturas.

También participó la chef Ximena Torres, quien ofició como presentadora y realizó una demostración en vivo preparando los originales “alfascones”: una fusión entre el clásico scone inglés y el dulce de leche uruguayo, que sorprendió gratamente al propio embajador, quien fue el primero en degustarlos.