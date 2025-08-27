¡Hola !

La Fiesta de los Países vuelve a Tienda Inglesa

La propuesta comenzó con la Fiesta de Gran Bretaña y continuará con Italia, Alemania y España, en un recorrido por tradiciones, música y gastronomía

CEO de Tienda Inglesa Juan Manuel Parada, Ximena Torres y embajador británico Malcolm Green.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Marketing de Tienda Inglesa: María Belén del Cerro, Antonella Donato, Natalie Llanes y Pablo Rego.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Tienda Inglesa: Analía Patka, Verónica Burgueño, Valentina Amespil y Karen Kolender.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Suárez y Florencia González.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Consi Nicola y Florencia Infante.

FOTO

Mauricio Rodríguez

Con el concepto fiestas de los países, una tradición bien Tienda, Tienda Inglesa presentó la edición 2025 de este clásico que cada año invita a descubrir y disfrutar los sabores y costumbres de diferentes naciones.

La propuesta comenzó con la Fiesta de Gran Bretaña y continuará con Italia, Alemania y España, en un recorrido por tradiciones, música y gastronomía.

El gerente general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, estuvo presente y recordó que la iniciativa nació hace más de 25 años con la idea de “unir culturas e historias a través de la comida e integrarnos con tantos inmigrantes que han llegado desde estos países”, con el objetivo de que en una semana puedan volver a sentir los sabores de sus hogares. En el caso de los uruguayos, es una oportunidad para viajar con los sentidos.

En esta edición, también se contó con la presencia del embajador británico, Malcolm Green, quien destacó que “Tienda Inglesa es una empresa que no solo se ha posicionado como referente entre los uruguayos, sino que también ha construido un verdadero puente cultural entre nuestras naciones”. Como cliente, comentó que siempre disfruta de encontrar productos británicos en las góndolas y que compartir sabores tradicionales es una forma esencial de acercar las culturas.

También participó la chef Ximena Torres, quien ofició como presentadora y realizó una demostración en vivo preparando los originales “alfascones”: una fusión entre el clásico scone inglés y el dulce de leche uruguayo, que sorprendió gratamente al propio embajador, quien fue el primero en degustarlos.

La Fiesta de Gran Bretaña incluye una cuidada selección de productos con precios promocionales, entre ellos whiskies escoceses de marcas destacadas, frutos secos Forest Feast y bombones After Eight, además de propuestas de cocina inglesa disponibles en las góndolas. La experiencia se completa con música en vivo con temas de bandas británicas, como The Beatles, además de degustaciones y actividades temáticas.

