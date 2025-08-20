El requisito que los estudiantes universitarios buscan a la hora de elegir una carrera

Tener una experiencia internacional mientras cursan su carrera universitaria es uno de los requisitos cada vez más demandados por las nuevas generaciones. Expandir horizontes, convivir con otras culturas, aprender idiomas, sumar una perspectiva global a su currículum son algunos de los motivos que impulsan a los jóvenes a irse a estudiar al exterior. Aunque sea un mes. Si se puede más, mejor.

Si bien en los últimos años las universidades no han dejado de adaptar sus propuestas de internacionalización para cumplir con las expectativas y ofrecer experiencias a medida de cada carrera, lo cierto es que, como el caso del huevo y la gallina, no está claro dónde se inició el fenómeno: en la demanda de los estudiantes o en la promoción de las universidades (y colegios).

Lo que sí está claro es que se trata de una tendencia creciente que afloró en los años siguientes a la pandemia y desde entonces no ha dejado de consolidarse. Según un recorrido que realizó Galería por las distintas universidades del país, el punto de inflexión fue en 2022. Ese año, en casi todas las universidades, el número de intercambios estudiantiles (en un semestre) se disparó y en los años siguientes ha seguido creciendo.

“Los chicos desde que están en el colegio ya están soñando con eso y los padres hacen el esfuerzo. Es parte de lo que ellos vienen a pedir para su carrera. Eso antes no existía, pero de a poquito fue creciendo y hoy es lo más normal”, dijo a Galería Virginia Whitelaw, encargada de Desarrollo Internacional de la Universidad de Montevideo (UM), quien agregó: “Todo esto cambió mucho a partir de la pandemia, hubo mucho movimiento en cuanto a destinos, pero sobre todo en la cantidad de alumnos saliendo al exterior”.

De hecho, mientras que en 2019 la cantidad de estudiantes de la UM que salieron de intercambio se ubicó en 73, en 2022 la cifra casi se duplicó, llegando a 126. En 2023 fueron 128, en 2024 se mantuvo y este año la cifra trepó a 142.

Pero el intercambio semestral no es el único programa de internacionalización que la UM tiene con las 250 universidades extranjeras con las que tiene convenios. Con el objetivo de adaptarse a los distintos requerimientos y circunstancias, la universidad cuenta con otras propuestas, entre ellas: summer y winter programs, pasantías en el extranjero, rotaciones clínicas y programas a medida (tailor­-made programs). No obstante, Whitelaw­ manifestó que en estos casos las cifras son bastante menores, llegando a los 20 estudiantes anuales en promedio.

En tanto, Fiorella Bafundo, directora de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), señaló que actualmente la institución cuenta con una red de 200 universidades socias, con las que puede establecer intercambios estudiantiles. En la UCU este tipo de experiencias tiene más de 20 años, e históricamente han viajado al exterior entre 50 y 80 estudiantes al año. Pero desde 2022 esa cifra “viene creciendo en una tendencia clara”. En 2024 la cantidad de alumnos que se fueron a estudiar al extranjero aumentó un 23% respecto al año anterior, llegando a 162. Este año las cifras son mayores aún: viajaron 212 alumnos, lo que significa un crecimiento de 31%.

Si se incluyen otras propuestas de internacionalización que la UCU ha venido sumando en los últimos años, con el objetivo de diversificar la oferta, los números son aún mayores: ascendieron en 2024 a un total de 351 estudiantes. Entre estas otras propuestas se destacan la posibilidad de doble titulación en algunas carreras, además de pasantías y summer­ y winter programs. Bafundo explicó que algunas de estas opciones, al ser más cortas, son también más accesibles desde el punto de vista económico y amplían el abanico de alumnos que pueden aplicar a ellas.

En la Universidad ORT del Uruguay los intercambios internacionales también muestran en los últimos años una tendencia de crecimiento sostenido, con cifras que van de 180 a 200 estudiantes por año. Pablo Landoni, vicerrector académico, dijo a Galería que desde 2019 a la fecha la cantidad de estudiantes que han tenido esta experiencia asciende a 900, siendo el año 2022 el que más intercambios al exterior registró, con 240. En tanto, el anuario institucional de la universidad indica que en 2024 los programas de intercambio académico aumentaron un 5% respecto al año anterior.

Actualmente, la Universidad ORT Uruguay tiene convenios con 141 universidades de todo el mundo. Al igual que la UM y la UCU, además de los intercambios, ofrece otros programas de internacionalización, como la posibilidad de la doble titulación en algunas carreras y la exigencia de hacer un semestre en el exterior en el caso de la Licenciatura en Comunicación Global. Sin embargo, buena parte de estas cifras se la llevan los intercambios semestrales.

Las cifras de la Universidad de la República (Udelar) también dan una muestra clara de esta tendencia. Su Memoria 2023 sostiene que el programa europeo de intercambio estudiantil Erasmus duplicó la cantidad de estudiantes que viajaron al exterior en comparación con el año anterior, aunque no ofrece números precisos.

Intercambios seguros

Las universidades no son las únicas que observan esta demanda creciente de experiencias internacionales por parte de los jóvenes. La tendencia impacta en otros rubros, como los seguros de viaje. En este sentido, Patricia Mouriño, corporate business commercial­ supervisor de Assist Card Uruguay señaló a Galería que en los años posteriores a la pandemia se ha observado un crecimiento grande y sostenido, equivalente a un 16% anual, en la demanda de seguros de viajes por parte de estudiantes, lo que ha llevado a la empresa a adaptar los productos a las necesidades y expectativas de estos clientes. “Inicialmente, teníamos productos más básicos, ahora tenemos productos variados de distintos montos de asistencia: desde algo básico, que te contempla 90 días en el exterior, a algo mucho más robusto, que te puede llegar a cubrir un año afuera”, indicó. Las propuestas también consideran diferentes montos de asistencia, siendo el tope, desde 2023, los 300.000 dólares. Además, se ofrecen planes exclusivos para las universidades, adaptados a cada programa.

“Cada vez más jóvenes toman conciencia de la importancia de tener una cobertura en el exterior, desde una atención médica hasta la pérdida de equipaje en un vuelo internacional”. Para la ejecutiva, esta tendencia creciente tiene que ver no solamente con los intereses y posibilidades de las nuevas generaciones, sino también con la promoción que las universidades y colegios hacen de estos programas.

Ciudadanos globales

Como las cifras de intercambios estudiantiles se dispararon después de la pandemia, a primera vista se podría asociar el fenómeno a las ganas de disfrutar de la vida, viajar y conocer el mundo, luego de un período de encierro. Sin embargo, las universidades lo relacionan más a las características de las nuevas generaciones y al trabajo de promoción que ellas mismas vienen haciendo sobre estas experiencias.

Para Bafundo, en esto juega mucho la globalización. “Estas generaciones están mucho más expuestas y tienen acceso a muchas más cosas, pero también tiene que ver con la estrategia de la universidad. La visión del mundo es uno de los aspectos transversales y fundamentales en el que trabaja toda la universidad”. En este sentido, destacó que en los últimos años en la UCU se han tomado ciertas medidas para facilitar estas experiencias, bajo el entendido de que colaboran en la construcción del pensamiento crítico de los estudiantes, dando lugar a profesionales más flexibles y tolerantes. Entre las medidas tomadas se encuentra, por ejemplo, la designación de uno o dos semestres en cada carrera destinados a concretar estos intercambios. “Todo se va preparando para que cuando sea tu semestre de intercambio, tengas la posibilidad y académicamente no te atrases, como pasaba antes”.

Algo similar opinó Whitelaw, quien sostuvo que el hecho de que cada vez la gente viaje más impacta en las expectativas de los estudiantes, que, a la vez, con las redes sociales conocen muchas más cosas y llegan a cualquier lado. Más allá de esto, remarcó también que las universidades promueven más este tipo de experiencias. “Nuestra estrategia es tener programas que sean ajustables a la necesidad de cada alumno, de cada carrera, de cada facultad, para poder brindarles el mayor abanico de opciones posibles. La UM tiene la visión de que sus estudiantes puedan competir en el mundo y alcanzar la excelencia no solo en Uruguay. Nuestra idea es preparar ciudadanos globales, seguros de que pueden competir en cualquier cancha”.

Por su parte, Landoni manifestó que, así como la ORT promueve una cultura de internacionalización de la formación, los estudiantes también las valoran muchísimo no solo desde el punto de vista académico, sino también cultural. Esto hace que se produzca un “efecto multiplicador”.

En este sentido, el vicerrector académico señaló que el estudiante que decide irse un semestre de intercambio lo que busca es la experiencia cultural de vivir en otro país, muchas veces con otro idioma y costumbres sociales diferentes. El intercambio “contribuye a ampliar su visión del mundo, mejorar sus habilidades de adaptación y su red de contactos internacionales”. Al mismo tiempo, la creciente internacionalización de las empresas y organizaciones uruguayas lleva a que cada vez sean más valorados los estudios cursados en otras latitudes.

Bafundo coincidió con esto y expresó que este tipo de experiencias no solo “les abre la cabeza”, sino que además son un diferencial en lo laboral, ya que de cierta forma “habla mucho de la persona y de su capacidad de adaptarse al cambio: les da otras perspectivas para solucionar problemas y los ayuda mucho en su independencia”.

Por su parte, Whitelaw aseguró que a su entender los intercambios semestrales en el exterior suman más en el plano personal que en lo académico y laboral. “Los chicos lo que buscan es la experiencia de vivir en otro país. Esa es la prioridad. Los que persiguen un objetivo académico son los menos. Ellos no escatiman en gastos, priorizan la calidad y el prestigio de la universidad a la que van”. En este caso, sí, la experiencia les suma en su currículum.

España, el destino más solicitado

El destino más demandado por los estudiantes de todas las universidades consultadas es España, un país europeo, que dentro de todo tiene precios más accesibles y que no solo habla el mismo idioma, sino que además su cultura es similar. Otra tendencia destacable de los últimos años en cuanto a los destinos es el hecho de que Estados Unidos, un país que anteriormente atraía a muchos estudiantes uruguayos, hoy ha quedado totalmente relegado.

En el caso de la UM, el segundo destino más solicitado es Inglaterra y luego los Países Bajos. A su vez, Portugal, Australia y Nueva Zelanda cada vez tienen más adeptos. También han ganado interés Japón, Corea y China. Estos tres países del este asiático también vienen creciendo como destino de intercambio entre los estudiantes de la ORT, aunque luego de España, se ubican Francia, Italia y Portugal. En tanto, en la UCU, Argentina se posiciona en el segundo lugar, siendo el destino más elegido entre aquellos que se deciden por un programa más corto. En tercer lugar se ubica Estados Unidos, pero en una proporción bastante menor (España: 118, Argentina: 97 y Estados Unidos: 21).

Los estudiantes de Psicología y de Comunicación de la UCU son los que más viajan al exterior en este tipo de intercambios, seguidos por los alumnos de Enfermería y de Empresas. En la ORT, dada la naturaleza de la carrera, la Licenciatura de Estudios Internacionales es la que registra los más altos niveles de intercambios. Se destaca también la Licenciatura en Comunicación Global, carrera en la que los estudiantes deben completar un año de estudios en el extranjero. Algo similar ocurre en la UM, donde la carrera de Negocios Internacionales exige un intercambio de seis meses en el exterior y, por tanto, se ubica entre las que más experiencias internacionales acumula. Tradicionalmente, la sigue Ciencias Económicas, aunque, según señaló Whitelaw, hoy están casi todas las carreras a la par.