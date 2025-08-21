Grupo RAS refuerza su presencia global con la apertura de oficinas de Pluscargo en España

La empresa de comercio internacional y logística Grupo RAS continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con la apertura de oficinas de Pluscargo en España , ubicadas en Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid.

Este nuevo paso fortalece su presencia en Europa y reafirma su compromiso con soluciones logísticas ágiles, confiables e innovadoras para sus clientes globales.

El fundador de Grupo RAS, Ruben Azar, profundizó respecto a esta nueva etapa de expansión, los desafíos del mercado europeo y la visión estratégica que impulsa el crecimiento.

—¿Qué implica este paso en la estrategia de internacionalización de Grupo RAS?

—Desde los comienzos del grupo, hemos ido capitalizando oportunidades y abriendo mercados, como Paraguay, Argentina y Brasil (donde hoy tenemos 13 oficinas). Luego llegamos a Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y México. En Estados Unidos estamos en Miami, Los Ángeles y este año comenzamos a operar en Nueva York.

En Europa, comenzamos con Hamburgo, en Alemania, y nos surgió la posibilidad de desembarcar en España, con un equipo muy experiente con el que venimos trabajando desde hace muchos años. Abrimos como Pluscargo, la empresa que se ocupa de la agencia de cargas, y la marca más internacionalizada de Grupo RAS.

—¿Qué servicios ofrecerán en España?

—En España, operamos como freight forwarder, ofreciendo servicios integrales de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Gestionamos movimientos de carga tanto a nivel nacional como internacional, conectando a España con el resto del mundo.

—¿Cuál es el valor diferencial que Pluscargo ofrece frente a otras empresas logísticas ya establecidas en el mercado español?

—Nuestro principal diferencial es que venimos invirtiendo en la aplicación de tecnología. Decimos que somos más una empresa de tecnología que hace logística que una de logística que aplica herramientas tecnológicas. La plataforma tecnológica que desarrollamos, con talento in house, está al nivel de los principales competidores a nivel mundial, incluso es un diferencial que tendremos en España desde el vamos.

Grupo RAS Oficinas de Grupo RAS

—¿Qué perfil tiene el equipo que han conformado en España? ¿Está compuesto por talento local, internacional o una combinación?

Una combinación. Tenemos mucho talento español, personas con las que trabajamos desde hace muchos años. De todas maneras, a todos los lugares en los que estamos mandamos profesionales uruguayos o argentinos; es parte de nuestro esquema de negocios.

—¿A qué apunta la estrategia del grupo en Europa?

—A solidificar nuestra presencia. Además, España es un país estratégico para futuras aperturas en otros países europeos, así como África y Medio Oriente, donde ya tenemos negocios establecidos. Nos interesa el tráfico entre Europa y Estados Unidos, también con Asia y, por supuesto, con Latinoamérica. Cuando vamos a un país nos transformamos en un player local, compitiendo de igual a igual con las empresas de allí, aunque con nuestro ADN.

—¿Qué proyección de crecimiento tiene Grupo RAS para los próximos años?

—Ya estamos presentes en 12 países, con más de 50 locaciones. Queremos seguir creciendo y ser cada vez más una empresa uruguaya global, con la capacidad de jugar en las grandes ligas mundiales.