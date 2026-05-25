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La inteligencia artificial y el futuro del trabajo convocaron a referentes internacionales en el Latu

El Summit IA Human Future reunió a especialistas de distintas áreas para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial

Milagros Hadad, Hernán Cattáneo, Jerónimo Pino, Jonatan Loidi y Gonzalo Moratorio.

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Valentina Weikert
Verónica García Mansilla, directora de Antel Laura Raffo y Alberto Charro.

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Lucía Cantera, María Balsa, Agustina Costa y Josefina Maisonnave.

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Sofía Lorelli y Andoni Goicoechea.

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Valentina Weikert
Fiorella Carlone y Bruno Pedreira.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El miércoles 20 de mayo, se llevó a cabo el Summit IA Human Future, una jornada dedicada a la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, la cultura, la educación y la tecnología, que reunió a destacados speakers nacionales e internacionales en el Centro de Exposiciones del Latu.

La propuesta estuvo dividida en dos grandes instancias independientes: un bloque de conferencias por la mañana y un workshop ejecutivo durante la tarde, que combinaron visión estratégica, análisis de tendencias y aplicación concreta de herramientas de IA en entornos laborales y organizacionales.

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Durante la mañana, los asistentes participaron de conferencias a cargo de referentes internacionales de primer nivel, además de espacios de desayuno, coffee break y networking con líderes empresariales y tecnológicos del mercado. La actividad buscó desarrollar un espacio de inspiración y reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las industrias, los negocios y los procesos de toma de decisiones.

Entre los principales oradores, se destacaron Jorge Milburn, exejecutivo de Tesla y 1X; Gonzalo Moratorio, científico y virólogo uruguayo; Hernán Cattáneo, DJ y productor musical; Jonatan Loidi, consultor en innovación e inteligencia aumentada, y Lorena Betancor, catedrática de Biotecnología y CEO de Promethenz.

En tanto, el segundo bloque —desarrollado en la tarde— tuvo un enfoque 100% práctico y estuvo liderado por el divulgador de IA Jon Hernández. Allí se trabajó sobre la integración de la inteligencia artificial en la estrategia, la operación y la toma de decisiones dentro de las organizaciones, abordando herramientas concretas, casos de uso, ética y ciberseguridad.

El workshop propuso una experiencia aplicada para acercar la IA a la operativa diaria de las empresas y brindó criterios y metodologías para impulsar procesos de innovación y transformación tecnológica en distintos ámbitos laborales.

Los participantes pudieron elegir entre diferentes modalidades de acceso, que incluyeron entradas para las conferencias, experiencias VIP, acceso exclusivo al workshop ejecutivo y el formato Day Pass, para vivir la experiencia completa.

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