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'La Odisea' tuvo su avant première en Life Cultural Alfabeta

La nueva película de Christopher Nolan adapta la epopeya de Homero

De RBS Entertainment: gerenta de Marketing Josefina Rachetti, director Carlos Scheck, Mariana Vallarino&nbsp;de Marketing y encargada de Prensa Marina Núñez.&nbsp;

De RBS Entertainment: gerenta de Marketing Josefina Rachetti, director Carlos Scheck, Mariana Vallarino de Marketing y encargada de Prensa Marina Núñez. 

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Mario Azzato e Ignacio Flores Bica.

Mario Azzato e Ignacio Flores Bica.

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Paula Silva y Rafael Beltrán.

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Camila Pascual y Camila Martínez.

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Valentina Campoleoni y Federico Contreras.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Life Cultural Alfabeta fue el escenario de la avant première de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, en una velada que reunió a periodistas, críticos de cine e invitados especiales para disfrutar de una función exclusiva antes de su llegada a las salas comerciales.

La actividad contó con una cuidada ambientación inspirada en el universo de la película. Antes de ingresar a la sala, muchos aprovecharon para fotografiarse junto a un gran cartel con el título de la película ubicado en el exterior del cine. Ya en el interior, la experiencia continuó con banners promocionales, elementos decorativos inspirados en la historia y distintos espacios pensados para que los presentes compartieran el momento en redes sociales.

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Los invitados también aprovecharon para fotografiarse con actores caracterizados como los personajes de la película, lo que sumó un componente lúdico a la previa de la función. Entre conversaciones y reencuentros, los presentes intercambiaron opiniones sobre las expectativas que despertaba el nuevo trabajo del reconocido director británico.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, adapta la célebre epopeya de Homero y narra el largo viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, una travesía que, según la tradición clásica, se extendió durante 10 años y estuvo marcada por desafíos y criaturas mitológicas.

El film cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong’o, entre otras estrellas.

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