'La Odisea' tuvo su avant première en Life Cultural Alfabeta

Life Cultural Alfabeta fue el escenario de la avant première de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, en una velada que reunió a periodistas, críticos de cine e invitados especiales para disfrutar de una función exclusiva antes de su llegada a las salas comerciales.
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La actividad contó con una cuidada ambientación inspirada en el universo de la película. Antes de ingresar a la sala, muchos aprovecharon para fotografiarse junto a un gran cartel con el título de la película ubicado en el exterior del cine. Ya en el interior, la experiencia continuó con banners promocionales, elementos decorativos inspirados en la historia y distintos espacios pensados para que los presentes compartieran el momento en redes sociales.
Los invitados también aprovecharon para fotografiarse con actores caracterizados como los personajes de la película, lo que sumó un componente lúdico a la previa de la función. Entre conversaciones y reencuentros, los presentes intercambiaron opiniones sobre las expectativas que despertaba el nuevo trabajo del reconocido director británico.
La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, adapta la célebre epopeya de Homero y narra el largo viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, una travesía que, según la tradición clásica, se extendió durante 10 años y estuvo marcada por desafíos y criaturas mitológicas.
El film cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong’o, entre otras estrellas.