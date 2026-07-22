Se celebraron los 130 años de la primera proyección de cine en Uruguay
La conmemoración incluyó una recreación de las funciones de cine silente uruguayo de entre 1904 y 1938
Director del Museo Histórico Nacional Andrés Azpiroz, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, presidenta de ACAU Gisella Previtali, historiadora Georgina Torello y compositora e intérprete Carmen Pi.
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Mauricio Rodríguez
Vicepresidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay Jorge Temponi.
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Bernardo Haber y Lilian Harmat.
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Irene Pepi Gonçalvez y Sergio De León.
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Jaime Vázquez, Isabel Wschebor y Riccardo Boglione
En plena Ciudad Vieja, en el Museo Histórico Nacional (Museo Romántico-Casa Antonio Montero), se celebraron los 130 años de la primera proyección de cine en Uruguay. Un 18 de julio de 1896 se exhibió en el Salón Rouge (actual Museo Romántico) un filme de los hermanos Lumière. La conmemoración incluyó una recreación de las históricas funciones de época y una muestra de cine silente uruguayo, con películas estrenadas entre 1904 y 1938.
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La encargada de musicalizar los filmes fue Carmen Pi, al piano, con piezas propias. Además de las funciones, que duraron alrededor de 20 minutos, los visitantes pudieron hacer un recorrido guiado por el museo. También hubo una charla de la historiadora e investigadora Georgina Torello.
La jornada sirvió para celebrar el hito, y tuvo como objetivo poner en valor el trabajo de las instituciones dedicadas a la preservación, investigación, difusión y acceso al patrimonio audiovisual nacional.
Además del museo, la organización estuvo a cargo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, la Mesa Interinstitucional del Patrimonio Audiovisual y el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo (CdF).