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Liderazgo y oportunidades: la tercera edición de Empresarias Transformando Valor

Empresarias, autoridades y referentes del ámbito público y privado compartieron experiencias y analizaron los desafíos y oportunidades que atraviesa Uruguay ante el nuevo escenario internacional.

De Federación Rural Mercedes Silva, de la Cámara de Comercio Anabela Aldaz, de la Asociación Rural del Uruguay Virgina San Martín y de la Cámara de Industrias del Uruguay Cecilia Casulo.&nbsp;

De Federación Rural Mercedes Silva, de la Cámara de Comercio Anabela Aldaz, de la Asociación Rural del Uruguay Virgina San Martín y de la Cámara de Industrias del Uruguay Cecilia Casulo. 

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Mauricio Rodríguez
Fiorella Carlone y Teresa Regusci.&nbsp;

Fiorella Carlone y Teresa Regusci. 

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Mauricio Rodríguez
Sara Telechea, Claudia Rossi, de la Cámara Uruguaya de Turismo Flavia Lavecchia y Lourdes Morisset.

Sara Telechea, Claudia Rossi, de la Cámara Uruguaya de Turismo Flavia Lavecchia y Lourdes Morisset.

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Mauricio Rodríguez
Amalia Quirici, María José Cerantes, Paulina Rey y Olguita García Pintos.

Amalia Quirici, María José Cerantes, Paulina Rey y Olguita García Pintos.

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Mauricio Rodríguez
Presidente de la Cámara de Turismo Fernando Tapia, presidente de la Asociación Rural del Uruguay Rafael Ferber y presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay Julio César Lestido.

Presidente de la Cámara de Turismo Fernando Tapia, presidente de la Asociación Rural del Uruguay Rafael Ferber y presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay Julio César Lestido.

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Mauricio Rodríguez
Lilette Geymonat, Carina Silva y Victoria Ubillos.

Lilette Geymonat, Carina Silva y Victoria Ubillos.

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Mauricio Rodríguez
Milagros Otegui y Mariana Andriolo.

Milagros Otegui y Mariana Andriolo.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

El viernes 18, la tercera edición de Empresarias Transformando Valor reunió en el salón multiespacio de la Expo Prado a empresarias, autoridades y referentes del ámbito público y privado. En medio del movimiento de la Rural, la tarde estuvo marcada por el intercambio de experiencias y la conversación en torno al liderazgo femenino, la generación de valor y las oportunidades que se abren para Uruguay ante el nuevo escenario internacional.

Organizada por el capítulo Uruguay de la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur, la jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Virginia San Martín, presidenta del capítulo Uruguay, quien destacó la importancia de compartir experiencias y fortalecer la participación de las mujeres en la economía. Más tarde, Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI, y Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, abordaron las oportunidades para Uruguay en materia de producción, inversión y acceso a nuevos mercados.

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El intercambio continuó con empresarias de distintos sectores que compartieron sus experiencias de liderazgo, innovación e internacionalización. Y luego siguió con el conversatorio “Mujeres que dialogan y transforman”, que tuvo como eje el liderazgo colaborativo, el diálogo social y la construcción de consensos. María José Cerantes participó de este espacio, moderado por Cecilia Casulo. Durante la tarde, se destacó también la importancia de las personas capaces de transformar oportunidades en proyectos y de convertir esos proyectos en empresas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

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