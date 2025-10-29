¡Hola !

Lisa Block de Behar fue reconocida por la Embajada de Francia

La lingüista uruguaya recibió la distinción de la Orden de las Artes y las Letras

Lisa Block de Behar junto a la embajadora de Francia Virginie Bioteau.

Lisa Block de Behar junto a la embajadora de Francia Virginie Bioteau.

FOTO

Valentina Weikert
Alicia Cano, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y Valentín Trujillo.

Alicia Cano, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y Valentín Trujillo.

FOTO

Valentina Weikert
Rosina Scher, Cecilia Molinari y Diego Santi.

Rosina Scher, Cecilia Molinari y Diego Santi.

FOTO

Valentina Weikert
Sylvia Bonomo y Gabriel Bauer.

Sylvia Bonomo y Gabriel Bauer.

FOTO

Valentina Weikert
Alain Fohr y Andrés Linardi.

Alain Fohr y Andrés Linardi.

FOTO

Valentina Weikert
Beatriz Eguren y Ana Ribeiro.

Beatriz Eguren y Ana Ribeiro.

FOTO

Valentina Weikert
Álvaro Risso y Enrique Aguerre.

Álvaro Risso y Enrique Aguerre.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La residencia de la embajadora de Francia fue testigo el martes 28 de una ceremonia que convocó a personalidades de la intelectualidad uruguaya: la lingüista Lisa Block de Behar fue distinguida con la Orden de las Artes y las Letras de la mano de la diplomática francesa Virginie Bioteau.

Bioteau, que fue destinada al país hace dos meses, expresó que fue un honor presidir la ceremonia, ya que se trató de la primera entrega de esta distinción. En su discurso, destacó que la académica nació en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, y repasó sus años de juventud en el barrio Atahualpa, “donde desde chica escuchó hablar alemán, idish y castellano”.

Block de Behar, que estudió Español en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), fue becada en Francia en 1966. “París con sus librerías fue una ocasión de encuentros” con distintos intelectuales, como por ejemplo, el escritor Gérard Genette, con el que compartió su preocupación por las distintas formas poéticas, relató la diplomática.

En 1985, radicada en Italia, Block de Behar decidió volver a Uruguay para ser profesora de Semiótica en la Universidad de la República. “A partir de ese momento, el signo se volvería la clave principal de sus análisis”, comentó Bioteau sobre los trabajos de la intelectual, muchos de los cuales fueron publicados en el país europeo.

“Siempre has declarado que tu carrera se fue haciendo sobre la marcha, sin objetivos ambiciosos pero con una prioridad absoluta. Eso nos lleva a la enseñanza. (...) Nunca has dejado de querer compartir el placer de descubrir materiales olvidados en bibliotecas, archivos, museos o internet”, subrayó.

Por su parte, Block de Behar aseguró que desde hace tiempo le llama la atención la estrecha relación entre “conocer y reconocer”, términos que guardan entre sí la misma proximidad fonética y semántica.

La lingüista recordó la visita a Uruguay de varios intelectuales franceses, entre ellos, Christian Metz (1931-1993), semiólogo, sociólogo y teórico del cine reconocido por haber aplicado las teorías de Ferdinand de Saussure al análisis del lenguaje cinematográfico.

En su discurso, también citó a Albert Camus (1913-1960) por su preocupación ante “el mundo que se desmorona”. “Hoy preocupan las violencias de la propaganda antisemita contra Israel y los judíos, algo que otra vez se pone de moda (...). Llama la atención que se repitan dos o tres estereotipos (...). Impresiona la exacta literalidad (...) en una sociedad que se desvanece, que pierde el sentido de la realidad y la fe en la verdad”, opinó.

También evocó el “mal de un mundo al revés”, advertido por Charles Baudelaire (1821-1867), de quien citó el poema El atormentado de sí mismo. De esa obra leyó la estrofa: “Soy la llaga y el cuchillo / soy la bofetada y la mejilla / soy los miembros y la rueda / soy la víctima y el verdugo”.

