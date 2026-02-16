  • Cotizaciones
    ‘Un himno a la vida’, las memorias de Gisèle Pelicot

    La francesa que se convirtió en un ícono feminista mundial publica un libro en el que relata su vida antes, durante y después del histórico juicio contra su ex marido y otros 53 desconocidos que la violaron durante años mientras estaba drogada

    Gisèle Pelicot

    Gisèle Pelicot

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Estas memorias escritas junto a la periodista y novelista Judith Perrignon saldrán a la venta el 17 de febrero en 22 idiomas.

    Estas memorias escritas junto a la periodista y novelista Judith Perrignon saldrán a la venta el 17 de febrero en 22 idiomas.

    Caroline Darian
    Violencia de género

    La hija de Gisèle Pelicot relata en su nuevo libro el infierno que vivió como hija de la víctima y del agresor

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Gisèle Pelicot, acompañada de su abogado Stéphane Babonneau, es saludada por mujeres a la salida del tribunal de Aviñón el 27 de noviembre de 2024, tras los alegatos finales del juicio por violación de Mazan
    Francia

    Francia concede a Gisèle Pelicot la Legión de Honor por su lucha contra la violencia sexual

    Por France 24

    “Un himno a la vida” ("Et la joie de vivre", en francés) arranca el 2 de noviembre de 2020, el día en que Gisèle y su entonces marido Dominique Pelicot fueron convocados a la comisaría de la localidad de Carpentras, cerca de su domicilio en Mazan, en el sur de Francia.

    Según fragmentos del libro publicados por el vespertino francés Le Monde, Gisèle Pelicot, al ser interrogada sobre su esposo, lo calificó de “bondadoso, atento. Un tipo estupendo”. Unos minutos después, esta opinión se desmoronó al enterarse de que durante años la había violado y hecho violar por al menos medio centenar de desconocidos después de haberla sedado.

    “Mi cerebro se detuvo”, escribe, cuando la policía le mostró imágenes de los crímenes. “No reconocía a los individuos. Ni a esa mujer. Tenía la mejilla tan flácida, la boca tan lacia. Era como una muñeca de trapo”1.

    El libro alterna capítulos dedicados a estos hechos estremecedores que tuvo que soportar tanto a nivel personal, familiar y judicial, con otros en los que relata su vida anterior y habla de su familia, especialmente de su abuela y su madre, que murió cuando Gisèle tenía nueve años.

    Embed - Francia concede a Gisèle Pelicot la Legión de Honor por su lucha contra la violencia sexual

    Un juicio público

    Pelicot, de 73 años, también rememora en este libro el juicio de Aviñón de 2024, que tuvo un impacto internacional por la magnitud de los hechos, el número de acusados y su decisión de pedir que las audiencias fueran públicas para que, como dijo en ese momento, "la vergüenza cambie de bando".

    Pelicot también tuvo palabras de agradecimiento para el público, en su mayoría mujeres, que la aplaudían a las afueras del tribunal de Aviñón. "Esa multitud me salvó", asegura.

    Pelicot hará una gira en Francia para presentar sus memorias. También viajará el 20 de febrero a Londres, donde protagonizará un acto en el que las actrices Juliet Stevenson y Kristin Scott Thomas leerán fragmentos del libro. Luego irá a otros países, como Alemania, España, Italia y Estados Unidos.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

