La justicia francesa abre varias investigaciones sobre el caso de la leche infantil contaminada

En Francia, la justicia abrió varias investigaciones sobre la contaminación de lotes de leche infantil con una toxina peligrosa para la salud de los bebés. Grandes marcas como Nestlé, Lactalis y Danone retiraron preventivamente lotes de leche en decenas de países, Latinoamérica incluido. Y en Francia, varias familias de bebés enfermos pusieron una demanda judicial para exigir responsabilidades.

El escándalo de la leche industrial contaminada inició en noviembre cuando el gigante Nestlé detectó la presencia de una toxina a raíz de controles rutinarios en una de sus plantas de producción en Países Bajos. Se trata de la cereulida, una toxina que puede causar diarreas y vómitos en los bebés. La toxina que puede resistir al calor fue detectada en un aceite rico en ácido araquidónico, un componente común en las fórmulas infantiles y producido por la empresa china Cabio Biotech, proveedor de varios gigantes de la agroindustria.

Nestlé retiró entonces del mercado varios lotes en más de 50 países incluyendo siete países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

El escándalo sanitario llegó a los tribunales en Francia, donde la fiscalía de París abrió 5 investigaciones. Se investiga en particular la muerte de 4 bebés, posiblemente ligadas al consumo de leche infantil contaminada.

Un grupo de 8 familias francesas puso una demanda por negligencia. “En las 8 familias que acompañamos, ha habido distintos casos: algunos niños solo se enfermaron, otros fueron hospitalizados a veces hasta 3 semanas en cuidados intensivos. Ha sido duro para las familias. Hoy en día, la mayoría de estos bebés ya están bien, afortunadamente. Pero varios de ellos consumieron leche de los lotes señalados”, apunta Camille Dorioz responsable de campañas de la ONG Foodwatch que acompaña jurídicamente a las familias demandantes.

Según los demandantes, las empresas productoras de fórmulas para bebés tardaron en tomar medidas precautorias. “Nestlé detectó la toxina a finales de noviembre. Hubo un primer llamado para retirar lotes el 12 de diciembre, luego en enero. Otras empresas retiraron productos a finales de enero y en febrero. Este ritmo se nos hizo muy lento. Queremos que la investigación identifique si las empresas retiraron los productos lo más rápido posible”, pide Camille Dorioz.