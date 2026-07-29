Mandrake Wolf y Nacho Iturria se presentaron en la Fundación Iturria

En la Fundación Iturria, un espacio de arte y cultura iniciado por el artista plástico Ignacio Iturria, se presentaron los músicos Mandrake Wolf y Nacho Iturria, el sábado 25. El show, acústico e interactivo, recorrió el repertorio clásico de Wolf e incorporó novedades y nuevas versiones, intercaladas con entretenidas anécdotas sobre la trayectoria del artista.
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La ocasión, parte de un ciclo de invierno de música en vivo que se lleva a cabo en el patio de la fundación, tuvo un escenario a nivel del piso que conectó a los artistas con el público, lo que produjo un espacio distendido e interactivo. Desde 2025 se realizan estos shows musicales, que ya cuentan con gran concurrencia y han convertido a la fundación en un punto de referencia para la escena musical del barrio y la ciudad.
El formato fue dinámico, y canciones emblemáticas de la música uruguaya, como Amor profundo, hicieron que la fría noche se transformara en una velada cálida e íntima.
Nicolás Nodar, integrante del directorio de la Fundación Iturria, aseguró a Galería que Mandrake “es un bastión” de la cultura montevideana: “Ha logrado fusionar muchos tipos de estilos y géneros. Tenerlo acá es un placer”. El objetivo es que se sume a la gran cantidad de artistas que van a la fundación a tocar y ensayar.
En este mismo formato, el 11 de setiembre se presentará el pianista argentino Darío Jalfin, que brindará un espectáculo musical y un conversatorio en el que tendrá un intercambio con los espectadores para analizar parte del cancionero del Río de la Plata y sus principales artistas.