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Mandrake Wolf y Nacho Iturria se presentaron en la Fundación Iturria

Los músicos contaron anécdotas de su trayectoria

Nacho Iturria toca junto a Mandrake Wolf.

Nacho Iturria toca junto a Mandrake Wolf.

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Mauricio Rodríguez
Nacho Iturria, integrante del directorio de la Fundación Iturria Nicolás Nodar, Ignacio Iturria, Mandrake Wolf y gestora de la fundación Antonia Iturria.

Nacho Iturria, integrante del directorio de la Fundación Iturria Nicolás Nodar, Ignacio Iturria, Mandrake Wolf y gestora de la fundación Antonia Iturria.

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Mauricio Rodríguez
Juliana Fernández y Victoria Litvan.

Juliana Fernández y Victoria Litvan.

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Diego Della Valle y Lucía Moro. &nbsp;

Diego Della Valle y Lucía Moro.

 

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Mauricio Rodríguez
Luciano Pérez Rocha y Valentina Abanell.

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Claudia y Carmela Piñón.

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Francisco Fernández, Ana Laura Meneses y Agustín Fernández.

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Melina Fernández e Ismael Torres.

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Thiago y Andrés Silveira.

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Mauricio Rodríguez
Marcos Gardonyi, Cecilia García y Ana Sánchez.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En la Fundación Iturria, un espacio de arte y cultura iniciado por el artista plástico Ignacio Iturria, se presentaron los músicos Mandrake Wolf y Nacho Iturria, el sábado 25. El show, acústico e interactivo, recorrió el repertorio clásico de Wolf e incorporó novedades y nuevas versiones, intercaladas con entretenidas anécdotas sobre la trayectoria del artista.

La ocasión, parte de un ciclo de invierno de música en vivo que se lleva a cabo en el patio de la fundación, tuvo un escenario a nivel del piso que conectó a los artistas con el público, lo que produjo un espacio distendido e interactivo. Desde 2025 se realizan estos shows musicales, que ya cuentan con gran concurrencia y han convertido a la fundación en un punto de referencia para la escena musical del barrio y la ciudad.

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El formato fue dinámico, y canciones emblemáticas de la música uruguaya, como Amor profundo, hicieron que la fría noche se transformara en una velada cálida e íntima.

Nicolás Nodar, integrante del directorio de la Fundación Iturria, aseguró a Galería que Mandrake “es un bastión” de la cultura montevideana: “Ha logrado fusionar muchos tipos de estilos y géneros. Tenerlo acá es un placer”. El objetivo es que se sume a la gran cantidad de artistas que van a la fundación a tocar y ensayar.

En este mismo formato, el 11 de setiembre se presentará el pianista argentino Darío Jalfin, que brindará un espectáculo musical y un conversatorio en el que tendrá un intercambio con los espectadores para analizar parte del cancionero del Río de la Plata y sus principales artistas.

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