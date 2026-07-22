Alberto Reyes presentó un ensayo sobre el patrimonio musical uruguayo

El Museo Juan Zorrilla de San Martín fue el escenario para la presentación de Patrimonio perdido: auge y decadencia de la música clásica en Uruguay, el nuevo libro del pianista, investigador y ensayista Alberto Reyes.
El pianista y ensayista lanzó su más reciente libro acompañado por Gustavo Britos y William Rey
El Museo Juan Zorrilla de San Martín fue el escenario para la presentación de Patrimonio perdido: auge y decadencia de la música clásica en Uruguay, el nuevo libro del pianista, investigador y ensayista Alberto Reyes.
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La actividad reunió a amantes de la música, representantes del ámbito cultural, académicos y público interesado en una obra que invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa hoy la música clásica en la sociedad uruguaya.
El evento contó con la participación del autor, acompañado por Gustavo Britos y William Rey, colaboradores y amigos que dialogaron junto con él sobre los principales ejes del libro y compartieron distintas miradas acerca de la evolución del patrimonio musical del país.
Más que una reconstrucción cronológica de la historia de la música clásica en Uruguay, la publicación propone un análisis crítico de su desarrollo y de los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo. A través de una mirada contemporánea, Reyes reflexiona sobre el vínculo entre la cultura, la identidad y el patrimonio con el planteo de interrogantes sobre el presente y el futuro de una tradición artística que marcó distintas etapas de la historia nacional.
Al comienzo del encuentro, William Rey señaló que la obra “no es exclusivamente un libro de historia de la música”, sino “un diálogo con la historia de la música desde la contemporaneidad, una reflexión sobre los tiempos contemporáneos”. Esa perspectiva atraviesa todo el libro e invita al lector a establecer comparaciones entre distintas épocas y a pensar cómo ha cambiado el lugar de la música clásica dentro de la sociedad uruguaya.
Durante la conversación, se abordaron temas vinculados al patrimonio cultural, la memoria colectiva, la formación artística y los desafíos que enfrenta la música clásica para mantener su vigencia en un contexto cultural en permanente transformación. El intercambio también dio lugar a preguntas y comentarios del público que enriquecieron el debate sobre el rol de las instituciones y de la sociedad en la preservación del legado musical.
Al finalizar, Reyes conversó con los invitados, a quienes obsequió un ejemplar de su segundo libro.