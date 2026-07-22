Alberto Reyes presentó un ensayo sobre el patrimonio musical uruguayo

El pianista y ensayista lanzó su más reciente libro acompañado por Gustavo Britos y William Rey

El Museo Juan Zorrilla de San Martín fue el escenario para la presentación de Patrimonio perdido: auge y decadencia de la música clásica en Uruguay, el nuevo libro del pianista, investigador y ensayista Alberto Reyes.

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La actividad reunió a amantes de la música, representantes del ámbito cultural, académicos y público interesado en una obra que invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa hoy la música clásica en la sociedad uruguaya.

El evento contó con la participación del autor, acompañado por Gustavo Britos y William Rey, colaboradores y amigos que dialogaron junto con él sobre los principales ejes del libro y compartieron distintas miradas acerca de la evolución del patrimonio musical del país.

Más que una reconstrucción cronológica de la historia de la música clásica en Uruguay, la publicación propone un análisis crítico de su desarrollo y de los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo. A través de una mirada contemporánea, Reyes reflexiona sobre el vínculo entre la cultura, la identidad y el patrimonio con el planteo de interrogantes sobre el presente y el futuro de una tradición artística que marcó distintas etapas de la historia nacional.

Al comienzo del encuentro, William Rey señaló que la obra “no es exclusivamente un libro de historia de la música”, sino “un diálogo con la historia de la música desde la contemporaneidad, una reflexión sobre los tiempos contemporáneos”. Esa perspectiva atraviesa todo el libro e invita al lector a establecer comparaciones entre distintas épocas y a pensar cómo ha cambiado el lugar de la música clásica dentro de la sociedad uruguaya.