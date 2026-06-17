Más de 250 niños participaron en la segunda edición de 'Fútbol por la Educación'

La Fundación ReachingU realizó la segunda edición de Fútbol por la Educación, una jornada que reunió en el campo del Old Christians Club a más de 250 alumnos de escuelas de contextos vulnerables en una propuesta que combina deporte, educación e integración social.
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La actividad se desarrolló durante toda una mañana y convocó a estudiantes, docentes, voluntarios, autoridades y referentes del deporte en una experiencia diseñada para fortalecer valores fundamentales, como el respeto, la cooperación, la convivencia y el trabajo en equipo. La iniciativa es impulsada por Fundación ReachingU, junto con el Ministerio del Interior, y cuenta con el apoyo de Unesco; se ha consolidado como un espacio en el que el fútbol se transforma en una herramienta educativa capaz de generar aprendizajes que trascienden la cancha.
La edición de este año tuvo además un significado especial para la organización, ya que coincide con la celebración de los 25 años de trayectoria de Fundación ReachingU, una institución que desde sus inicios trabaja para promover oportunidades educativas para niños y jóvenes de todo el país. A lo largo de la jornada, los participantes compartieron partidos, actividades recreativas y distintas dinámicas orientadas a fomentar la inclusión, el compañerismo y el desarrollo de habilidades socioemocionales.
A pesar de que la mañana estuvo marcada por una intensa niebla y bajas temperaturas, la convocatoria fue un éxito y todas las actividades pudieron desarrollarse con normalidad. El entusiasmo de los niños, docentes y organizadores permitió que la propuesta se llevara adelante según lo previsto, en un clima de alegría y participación durante todo el encuentro.
Uno de los momentos más valorados por los asistentes fue la presencia de exfutbolistas que acompañaron la actividad y compartieron experiencias y mensajes de motivación con los estudiantes. Entre ellos, estuvo el exjugador de la selección uruguaya Andrés Scotti, quien participa en este programa desde hace más de una década y se ha convertido en uno de los principales embajadores de la iniciativa. Durante la jornada interactuó con los niños, participó de distintas actividades y destacó el poder que tiene el deporte para transmitir valores y crear oportunidades de crecimiento. La jornada concluyó con un almuerzo compartido entre todos los participantes, un momento de encuentro que permitió seguir fortaleciendo vínculos y celebrar una experiencia que puso nuevamente en el centro la importancia de la educación, la inclusión y el trabajo colectivo.