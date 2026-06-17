Más de 250 niños participaron en la segunda edición de 'Fútbol por la Educación'

La iniciativa, impulsada por Fundación ReachingU junto al Ministerio del Interior y con el apoyo de Unesco, promovió valores como el respeto, el trabajo en equipo y la convivencia a través del deporte

Director de Pelota al Medio Agustín Iparraguirre, directora ejecutiva de ReachingU Paula Mosera, especialista de educación de Unesco Zelmira May y Andrés Scotti.

La Fundación ReachingU realizó la segunda edición de Fútbol por la Educación, una jornada que reunió en el campo del Old Christians Club a más de 250 alumnos de escuelas de contextos vulnerables en una propuesta que combina deporte, educación e integración social.

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La actividad se desarrolló durante toda una mañana y convocó a estudiantes, docentes, voluntarios, autoridades y referentes del deporte en una experiencia diseñada para fortalecer valores fundamentales, como el respeto, la cooperación, la convivencia y el trabajo en equipo. La iniciativa es impulsada por Fundación ReachingU, junto con el Ministerio del Interior, y cuenta con el apoyo de Unesco; se ha consolidado como un espacio en el que el fútbol se transforma en una herramienta educativa capaz de generar aprendizajes que trascienden­ la cancha.

La edición de este año tuvo además un significado especial para la organización, ya que coincide con la celebración de los 25 años de trayectoria de Fundación ReachingU­, una institución que desde sus inicios trabaja para promover oportunidades educativas para niños y jóvenes de todo el país. A lo largo de la jornada, los participantes compartieron partidos, actividades recreativas y distintas dinámicas orientadas a fomentar la inclusión, el compañerismo y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

A pesar de que la mañana estuvo marcada por una intensa niebla y bajas temperaturas, la convocatoria fue un éxito y todas las actividades pudieron desarrollarse con normalidad. El entusiasmo de los niños, docentes y organizadores permitió que la propuesta se llevara adelante según lo previsto, en un clima de alegría y participación durante todo el encuentro.