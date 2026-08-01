Polémica por inversión privada en la FIFA: Infantino cancela su plan de gestión comercial

La propuesta que Gianni Infantino presentó el martes como una nueva vía para financiar el desarrollo del fútbol en el planeta terminó convertida, apenas cuatro días después, en un problema político para la FIFA. La resistencia de las principales confederaciones, la dimisión de uno de los principales asesores del presidente y las críticas al proceso de consulta dejaron al proyecto sin el respaldo necesario para avanzar.

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"Nuestro propósito siempre ha sido -y siempre será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", dijo Infantino, al anunciar en un comunicado el final de la iniciativa. Explicó que, tras escuchar atentamente las distintas opiniones, quedó claro que el proyecto había generado "divisiones de una naturaleza" que, independientemente del nivel de apoyo, "ya no responden al interés del objetivo planteado en primer lugar".

La poderosa UEFA, que reúne a las 55 federaciones europeas y acumula 7 de los últimos 10 títulos mundiales masculinos, marcó el jueves el tono de la rebelión. Rechazó por unanimidad la posibilidad de transferir a inversores privados una participación en la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA.

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El organismo europeo llegó a advertir que ninguna de sus selecciones participaría en competiciones de la FIFA mientras la propuesta siguiera sobre la mesa. La Concacaf, que reagrupa a las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, se sumó al rechazo. La Federación Mexicana de Fútbol festejó en X que "se haya priorizado la unidad de todas las Confederaciones y Federaciones en beneficio del fútbol".

La Confederación Asiática (AFC), que recoge a 47 federaciones, entre ellas Australia, China, Japón y Arabia Saudita, celebró este sábado la decisión de la FIFA de retirar el proyecto.

"Cualquier iniciativa que pueda afectar al fútbol mundial debe ser presentada y debatida con las Confederaciones, el Consejo de la FIFA, las Asociaciones Miembro (AM) y otras partes interesadas de manera oportuna, transparente y significativa", advirtió el presidente de la AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, en un comunicado.

La Conmebol, que fue la última de las grandes confederaciones en pronunciarse, evitó el viernes fijar una posición definitiva, pero tampoco dio un espaldarazo al criticado proyecto.

La entidad sudamericana, que apoya la reelección de Infantino en 2027, dijo que había abierto consultas con las diez asociaciones que la integran, incluidas las poderosas Argentina y Brasil, y pidió a la FIFA aclaraciones sobre el alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos de la FFE.

Amigos y enemigos

El golpe más cercano a Infantino llegó desde su propio entorno. Carlos Cordeiro, principal asesor del presidente de la FIFA, presentó el viernes su dimisión y cuestionó la idea de incorporar capital privado. "Vender una participación permanente en el activo más preciado del fútbol para levantar 4.200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente", escribió el exbanquero estadounidense en LinkedIn.

La FIFA se había manifestado el viernes más temprano al defender el carácter consultivo de la propuesta. "Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría", aseguró en un comunicado.

Según la FIFA, los inversores privados tendrían una participación minoritaria, de alrededor del 20%, mientras la organización aspiraba a recaudar hasta 4.200 millones de dólares. Entre los posibles inversores aparecía Thrive Eternal, fondo creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. El presidente estadounidense es cercano a Infantino.

Con AFP

FUENTE:RFI