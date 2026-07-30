Boicot a Infantino: ¿qué implica que la UEFA y sus federaciones no participen en el Mundial tras polémico plan?

El Mundial de fútbol no está a la venta. Este es el contundente mensaje que envían la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y sus federaciones al director de la FIFA, Gianni Infantino. “La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará a la venta”

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Las federaciones miembro de la UEFA acordaron este jueves 30 de julio boicotear todas las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, en protesta por el plan de Gianni Infantino de vender participaciones de ese torneo internacional a inversores de capital privado.

“La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA (...) Hay cosas demasiado importantes como para venderlas (...) La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará a la venta”, declaró mediante un comunicado el organismo rector del fútbol del Viejo Continente tras una reunión urgente en línea de todos sus miembros.

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El pronunciamiento llega después de que Infantino reconociera la existencia de un proyecto para crear la denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial valorada en 20.000 millones de dólares para encargarse de gestionar el Mundial y sus demás eventos, así como ofrecer participaciones de hasta el 20% de la Copa del Mundo a inversores externos. “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”.

La Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf) y su homóloga asiática (AFC) emitieron comunicados, en los que señalaron la falta de información en el seno de la FIFA sobre el proyecto de Infantino y convocaron al encuentro virtual, en el que ha llegado la decisión de este jueves.

La votación se produce como una especie de ultimátum a Infantino, ya que las organizaciones de fútbol exigen retirar su controvertida propuesta como condición para recular la medida. “Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que se abandonen por completo y se ofrezcan garantías vinculantes de que la FIFA jamás volverá a abrir su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”, agregó la UEFA en el comunicado.

¿Qué implica la decisión de la UEFA?

La ejecución de la decisión prácticamente desarticularía la conformación de los torneos internacionales, tanto a nivel europeo como mundial. 55 federaciones nacionales de fútbol pertenecen a esa organización, la mayoría del Viejo Continente, aunque también países como Israel y Turquía y el euroasiático: Rusia.

Además, el resultado de la votación llega como un fuerte contrapeso. Y es que la cita de este jueves se convocó para contrarrestar la oferta de Infantino, de 20 millones de dólares a cada uno de los 211 miembros de la FIFA, que debe ser aceptada a mediados de septiembre, para aceptar su polémico plan.

La hasta hace poco propuesta secreta de Infantino sobre escindir sus operaciones comerciales en la nueva filial con un 20% de participación de inversores privados se conoció públicamente el pasado martes 28 de julio. Entre los datos que llaman la atención aparece el nombre del inversor principal: sería una firma de inversión neoyorquina creada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esto no es solo una profunda falta de liderazgo, sino una abdicación del deber de la FIFA como custodio del fútbol mundial”, subrayó la UEFA, donde Infantino trabajó durante años y ocupó el cargo de secretario general con funciones similares a las de un director ejecutivo cuando fue elegido para encabezar la FIFA en 2016.

Opposée au projet de la Fifa de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés, l'UEFA, instance chargée du football européen, menace "à l'unanimité" de boycotter les prochaines Coupes du monde. pic.twitter.com/kk3eRbCZU9 — Agence France-Presse (@afpfr) July 30, 2026

“La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes (...) Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, remarcó el organismo del fútbol europeo.

Con AP y Reuters

FUENTE:FRANCE24