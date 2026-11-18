De transportar su primera escultura de mármol en un cochecito de bebé a crear uno de los espacios culturales más destacados de Punta del Este. La trayectoria de Pablo Atchugarry fue el eje de una nueva edición de MP Talks Live Sessions, organizada por Medicina Personalizada (MP). El encuentro se realizó el viernes 13 en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry y contó con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella.
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La iniciativa propone encuentros con personalidades cuyas experiencias y proyectos mantienen un vínculo especial con Punta del Este. En esta ocasión, el periodista Diego Campos estuvo a cargo de la entrevista, que invitó a recorrer tanto la faceta artística de Atchugarry como las vivencias que acompañaron su camino. La actividad se enmarca en el vínculo que MP mantiene con la ciudad desde hace 15 años.
Durante la charla, Atchugarry recordó cómo el arte formó parte de su vida desde la infancia y el apoyo que recibió de sus padres cuando decidió abandonar sus estudios para dedicarse a la pintura. También compartió las dificultades de sus primeros años en Europa, cuando contaba con pocos recursos, pero tenía la determinación de abrirse camino. Entre las anécdotas, relató cómo transportó su primera escultura de mármol, de unos 100 kilos, en un cochecito de bebé prestado. Su recorrido permitió conocer los comienzos de una carrera que, años después, lo llevaría a impulsar proyectos culturales en Punta del Este. La jornada culminó con un cóctel para los invitados.