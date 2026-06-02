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Montevideo Shopping celebró el Día Nacional del Libro con Entre Libros y Vidas

Fue un encuentro íntimo de historias y reflexiones que reunió a destacadas figuras de distintos ámbitos de la cultura uruguaya

Rosina Gil, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León y María Noel Riccetto.

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Mauricio Rodríguez
Agó Páez, Ana Lecueder y Daniel Baldi.

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Mauricio Rodríguez
Melina Scanziani y Victoria Torres.

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Mauricio Rodríguez
Nancy Cocco y Mariana Maeso.

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Mauricio Rodríguez
Alejandro Besio y Sofía Garreto.

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Mauricio Rodríguez
Margarita Barreiro, Carlos Gasparri y Julieta Durán.

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Mauricio Rodríguez
Verónica Gargiulo y Silvia Ramos.

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Mauricio Rodríguez
Cecilia Rodríguez y Guillermina Rial.

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Mauricio Rodríguez
De Montevideo Shopping: Mariana Mondino, Victoria Fernández y María José López.

De Montevideo Shopping: Mariana Mondino, Victoria Fernández y María José López.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Montevideo Shopping realizó una nueva edición de Entre Libros y Vidas, un encuentro especial en el marco del Día Internacional del Libro que propuso una experiencia diferente donde las historias personales, las emociones y las miradas de distintos referentes se transformaron en el eje central.

La actividad tuvo lugar en la sala Undermovie y contó con cupos limitados, que rápidamente fueron completados por una audiencia interesada en escuchar a María Noel Riccetto, Ana Lecueder, Rosina Gil, Agó Páez y Daniel Baldi, quienes compartieron anécdotas, aprendizajes y distintas maneras de ver y transitar la vida.

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En la antesala del encuentro, los invitados disfrutaron de un cóctel con aperitivos y bebidas y, al ingresar a la sala, la bienvenida estuvo a cargo de la gerenta de Marketing de Montevideo Shopping, Carolina de León, quien destacó el valor especial que tiene mayo para el centro comercial. Expresó que “mayo es un mes muy particular”, atravesado por fechas significativas como el Día de la Madre y el Día del Libro, y que para ellos representa también “una excusa” para pensar y pensarse “desde lugares diferentes”.

En ese sentido, explicó que la propuesta de Entre Libros y Vidas surgió a partir de la idea de crear un espacio donde las personas pudieran escuchar historias reales y cercanas de invitados que, desde distintos ámbitos, “proponen una mirada distinta y desafían”, y dejan además algo de sí mismos en cada relato compartido.

A lo largo de la charla, cada invitado aportó su visión sobre los desafíos personales y profesionales, el impacto de sus experiencias de vida y la importancia de las historias como herramientas capaces de conectar, emocionar e inspirar a otros.

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