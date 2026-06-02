Montevideo Shopping celebró el Día Nacional del Libro con Entre Libros y Vidas

Fue un encuentro íntimo de historias y reflexiones que reunió a destacadas figuras de distintos ámbitos de la cultura uruguaya

Montevideo Shopping realizó una nueva edición de Entre Libros y Vidas, un encuentro especial en el marco del Día Internacional del Libro que propuso una experiencia diferente donde las historias personales, las emociones y las miradas de distintos referentes se transformaron en el eje central.

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La actividad tuvo lugar en la sala Undermovie y contó con cupos limitados, que rápidamente fueron completados por una audiencia interesada en escuchar a María Noel Riccetto, Ana Lecueder, Rosina Gil, Agó Páez y Daniel Baldi, quienes compartieron anécdotas, aprendizajes y distintas maneras de ver y transitar la vida.

En la antesala del encuentro, los invitados disfrutaron de un cóctel con aperitivos y bebidas y, al ingresar a la sala, la bienvenida estuvo a cargo de la gerenta de Marketing de Montevideo Shopping, Carolina de León, quien destacó el valor especial que tiene mayo para el centro comercial. Expresó que “mayo es un mes muy particular”, atravesado por fechas significativas como el Día de la Madre y el Día del Libro, y que para ellos representa también “una excusa” para pensar y pensarse “desde lugares diferentes”.

En ese sentido, explicó que la propuesta de Entre Libros y Vidas surgió a partir de la idea de crear un espacio donde las personas pudieran escuchar historias reales y cercanas de invitados que, desde distintos ámbitos, “proponen una mirada distinta y desafían”, y dejan además algo de sí mismos en cada relato compartido.