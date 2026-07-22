Cristina Peri Rossi, Leila Guerriero y Vanessa Springora invitan a quedarse en casa leyendo

Personaje secundario, de Sofía Balbuena La escritora nacida en Salto, Argentina, incursiona en la ficción con esta antología de cuentos que se centra en la experiencia femenina, en sus propias palabras: “ese mundo interno agobiante y explosivo con el que vivimos muchas veces las mujeres”. Está el retrato de una madre desconforme (“Dónde estaría, qué hubiera sido de ella si no hubiera quedado embarazada”); el de dos mujeres en una relación desgastada (“en otras ocasiones se sacaban el orgasmo de encima como un trámite”); el de dos adolescentes casi primos testigos de cómo cambian sus cuerpos y la forma en que se ven el uno al otro (“Él es de hacer este tipo de concesiones para alegrarla, darle un gusto”; “A veces Clara piensa que si le gustara Nereo la vida sería más fácil. Otras que tampoco tiene tan claro que no le guste”). Con Personaje secundario Balbuena obtuvo este año el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve.

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Páginas de espuma, 123 páginas, 690 pesos. El nombre del padre, de Vanessa Springora Para bien o para mal, el vínculo con un padre es, desde la infancia, una especie de base sobre la que hacer frente al mundo. La escritora Vanessa Spingora es adulta y aún lidia con los fantasmas de la relación conflictiva y ambivalente que ha tenido con su padre, un hombre presente por momentos, ausente durante muchos más, y un enigma en su totalidad. Un día la llaman: encontraron su cuerpo sin vida en el apartamento donde vivía. Como hija única, lo que sigue no es fácil: trámites burocráticos, unas palabras en su velatorio y, por si fuera poco, vaciar su casa, o sea, adentrarse en su mundo y tomar contacto con cada una de sus cosas. Mientras revisa sus pertenencias con el afán de obtener alguna verdad entre tantos misterios de la vida de su padre, se encuentra con lo que menos esperaba y quería: unas fotos de su abuelo paterno, percibido siempre como un héroe, con la esvástica y el águila nazi. “Y pienso: ¿así que era eso?”, escribe la autora al final del capítulo que cambia la dirección de esta historia que alterna ficción con investigación, diario de viaje y leyendas familiares.

Lumen, 305 páginas, 1.090 pesos. El día del golero, de Jorge Señorans Es el puesto más ingrato del fútbol. Una atajada puede desatar la euforia; un error, en cambio, puede marcar una carrera para siempre. El día del golero, de Jorge Señorans, recorre las anécdotas más insólitas y emotivas de quienes eligieron ocupar el lugar más solitario de la cancha.

Hay de todo: las andanzas de Fabián Carini en la Juventus de las estrellas, compartiendo plantel con Zidane, Buffon y Del Piero; un chiste entre compañeros que convirtió a Luis Barbat en goleador; jugadores de campo que terminaron bajo los tres palos por las circunstancias del partido, y la increíble historia de un equipo melense que disputó un torneo en la década de 1940 con dos arqueros mancos. Relatos que, entre el humor, la épica y la tragedia, muestran por qué ser golero nunca fue un puesto más.

Penguin Random House, 167 páginas, 850 pesos. Turbación, de Cristina Peri Rossi Tres relatos que exploran las formas más inesperadas del deseo y cómo este puede cambiar la vida de las personas. A través de personajes que se enfrentan a impulsos, secretos y emociones desconocidas, Cristina Peri Rossi relata historias en las que lo más simple y cotidiano se va volviendo inquietante. Una mujer que descubre deseo en una amistad o un joven que enfrenta una atracción insólita de manera totalmente natural son algunos de los personajes de estas historias. Lejos de detenerse en el escándalo, Rossi pone el foco en cómo las personas conviven con aquello que sienten. Y lo hace con una prosa delicada, acompañando a sus personajes casi que con ternura, sin juicios ni sobrexplicaciones. El resultado es un libro breve pero intenso, que deja espacio al lector para que complete aquello que la autora apenas sugiere.