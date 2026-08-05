MP invitó a reflexionar sobre la carga mental de las mujeres y su impacto en el bienestar

La actividad reunió a profesionales para poner sobre la mesa un desafío cotidiano y compartir herramientas prácticas para gestionarlo

En el marco de las acciones que Medicina Personalizada (MP) impulsa para promover el bienestar integral, y en conjunto con la Asociación de Gestión Humana (AGH), se llevó a cabo la charla “Carga mental femenina: cuando la mente no descansa”, una instancia de reflexión e intercambio que reunió a decenas de personas en la sala Tempus de la Torre 4 del World Trade Center.

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Tras un desayuno, los asistentes se reunieron para escuchar al Dr. Hernán Castillo, del equipo de Medicina Interna de MP; a la Lic. María Eugenia De Freitas, del Programa de Climaterio de Clínica Mujer de MP, y a la Lic. Ximena Arroyo, integrante del Consejo Directivo de AGH, quienes abordaron la temática desde una perspectiva médica, psicológica y organizacional. Durante el encuentro, moderado por la Lic. Lucía Malián y realizado el miércoles 29 de julio, los expositores profundizaron en el significado del propio título de la conferencia. Explicaron que, si bien hace referencia a la carga mental femenina, se trata de una realidad que también atraviesa a los hombres y que forma parte de los desafíos cotidianos de la vida actual.

En ese sentido, definieron la carga mental como una “función necesaria del cerebro para organizar, planificar y responder a las exigencias del día a día”. Sin embargo, advirtieron que, cuando esa demanda se vuelve constante y excesiva, puede transformarse en una sobrecarga con consecuencias para la salud física y emocional. También se reflexionó sobre cómo los mandatos sociales y la distribución de responsabilidades influyen especialmente en las mujeres, y sobre la importancia de generar espacios de descanso, establecer límites y tomar conciencia de cómo se distribuye la atención y el tiempo en la vida cotidiana.

Otro de los ejes centrales estuvo puesto en el papel de las organizaciones. Los expositores reflexionaron sobre la importancia de desarrollar programas, formar líderes y construir culturas de trabajo capaces de identificar y abordar una problemática que muchas veces permanece invisible, pero que impacta directamente en la calidad de vida de las personas. En ese marco, destacaron que comprender la carga mental femenina es un paso clave para construir organizaciones más conscientes, empáticas y saludables. Una parte importante de la charla consistió en compartir herramientas prácticas para reconocer y gestionar esa sobrecarga en la vida cotidiana, promoviendo estrategias que contribuyan a un mayor bienestar integral.