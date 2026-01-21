¡Hola !

MP organizó una sesión de 'silent yoga' en Punta Ballena

Fue un momento de relajación y conexión con uno mismo y el entorno

Mariana Legarreta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Clase de silent yoga en Punta Ballena.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Florencia Borgato y Eugenia Carrau, de Marketing de MP, rodean a la profesora Florencia Dutrénit.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Renata Baccino, Stefanía Pérez, Rosana Pasini y Nicolás Ortiguera.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Anabella Frick y Mariana Legarreta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Medicina Personalizada (MP) organizó para sus socios un sunset con silent yoga­ en las playas de Punta Ballena, una experiencia que combinó movimiento consciente, naturaleza y conexión personal, a la hora del atardecer. A través de esta propuesta, MP invitó a frenar el ritmo cotidiano, distenderse y regalarse un momento de pausa y conexión con uno mismo, en un entorno natural único como la costa esteña.

Esta modalidad silenciosa, mediante el uso de auriculares aislantes de sonido, permitió que cada invitado viviera la práctica de manera íntima, reduciendo las distracciones externas y enfocándose en el movimiento y la respiración.

Con este tipo de iniciativas, MP busca generar nuevas formas de encuentro y bienestar, proponiendo planes distintos, accesibles y al aire libre, que promueven hábitos saludables y refuerzan la importancia del entorno como parte del cuidado de la salud.

La instructora de yoga Florencia Dutrénit dijo que la idea fue aprovechar la oportunidad para conectar con la naturaleza, en este caso el atardecer en la playa. Cuando el sol se ocultó, practicaron “una dinámica más física y no tan contemplativa”.

Sobre la tecnología utilizada, aseguró que ayuda a que “el practicante sea mucho más testigo de lo que ocurre en su cuerpo”. A través de auriculares inalámbricos, se podía escuchar las indicaciones de la profesora con una música relajante de fondo. En la clase se adaptó el cuerpo al ejercicio, por lo que no era necesario tener experiencia previa.

