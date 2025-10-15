¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Nelson Fernández celebra 40 años de democracia con "¡También libertad!"

El libro recorre los principales hitos políticos, económicos y sociales del período iniciado tras la dictadura, con una mirada que combina análisis, memoria y testimonio

Expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti rodean al periodista Nelson Fernández.

Expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti rodean al periodista Nelson Fernández.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alma Martínez y Danilo Arbilla.

Alma Martínez y Danilo Arbilla.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gerardo Maronna y senador Jorge Gandini.

Gerardo Maronna y senador Jorge Gandini.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gabriela Telesca, Pilar Serrano, Daniel Gianelli y Aldo Lema.

Gabriela Telesca, Pilar Serrano, Daniel Gianelli y Aldo Lema.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rossana Supparo y senador Javier García.

Rossana Supparo y senador Javier García.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luis Mier, Ramiro Rodríguez Villamil y Marcelo Estefanell.

Luis Mier, Ramiro Rodríguez Villamil y Marcelo Estefanell.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De la Cámara Uruguaya del Libro: gerenta Melina Regalini y presidente Álvaro Risso.

De la Cámara Uruguaya del Libro: gerenta Melina Regalini y presidente Álvaro Risso.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, el periodista Nelson Fernández compartió con el público su más reciente obra, ¡También libertad!, editada por Penguin Random House. La actividad tuvo lugar el miércoles 9 en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo y contó con la participación de los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, quienes acompañaron al autor en un encuentro que invitó a reflexionar sobre cuatro décadas de vida democrática en Uruguay.

El libro recorre los principales hitos políticos, económicos y sociales del período iniciado tras la dictadura, con una mirada que combina análisis, memoria y testimonio. “Uruguay recuperó la democracia y los gobiernos electos se sucedieron en el tiempo con cambios de signo político pero sin traumas fundacionales”, escribe Fernández, quien dirige los informativos de Canal 10 y es columnista de La Nación de Buenos Aires, Azul FM y Forbes Uruguay.

Con más de cuarenta años de trayectoria, el autor propone un repaso lúcido y humano sobre cómo el país consolidó sus instituciones, afrontó los desafíos de la globalización y se adaptó a los cambios tecnológicos sin perder su esencia cívica.

¡También libertad! —título inspirado en el verso del himno nacional— es, en palabras del propio Fernández, un homenaje a la democracia y a quienes lucharon por recuperarla y mantenerla. A través de 336 páginas, el periodista reivindica el valor de la convivencia, el diálogo y la memoria como fundamentos del Uruguay contemporáneo.

Más que una revisión histórica, el libro se erige como una celebración del presente y una advertencia sobre la importancia de cuidar aquello que tanto costó recuperar. Porque, como recuerda Fernández, la libertad no es una herencia asegurada, sino una conquista diaria que se defiende con la palabra, el voto y la memoria.

Esta obra está dedicada al exdirector periodístico de Búsqueda­, Danilo Arbilla, quien recibió un reconocimiento por su contribución al periodismo, a la libertad y a la democracia.

Selección semanal
SNIS

Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

Por Leonel García
Ley de Presupuesto

Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

Por Nicolás Delgado
Oficialismo

Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

Por Santiago Sánchez
Terminal Cuenca del Plata

Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre
Video

Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Nine Orchard Hotel

Cinco hoteles que marcan la nueva escena boutique de Nueva York

Por Gabriela Pallares
Enzo Vogrincic y Felipe Ipar. 

Enzo Vogrincic presentó ‘La muerte del personaje’ en la Feria del Libro

Por Felipe Barbeito
Ministro del Interior Carlos Negro con la caricatura de Junior.

Carlos Negro: “La seguridad no se mejora con discursos, sino con evidencia y trabajo”

Por  Katherine Kilian  y Felipe Barbeito