Nelson Fernández celebra 40 años de democracia con "¡También libertad!"

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, el periodista Nelson Fernández compartió con el público su más reciente obra, ¡También libertad!, editada por Penguin Random House. La actividad tuvo lugar el miércoles 9 en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo y contó con la participación de los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, quienes acompañaron al autor en un encuentro que invitó a reflexionar sobre cuatro décadas de vida democrática en Uruguay.

El libro recorre los principales hitos políticos, económicos y sociales del período iniciado tras la dictadura, con una mirada que combina análisis, memoria y testimonio. “Uruguay recuperó la democracia y los gobiernos electos se sucedieron en el tiempo con cambios de signo político pero sin traumas fundacionales”, escribe Fernández, quien dirige los informativos de Canal 10 y es columnista de La Nación de Buenos Aires, Azul FM y Forbes Uruguay.

Con más de cuarenta años de trayectoria, el autor propone un repaso lúcido y humano sobre cómo el país consolidó sus instituciones, afrontó los desafíos de la globalización y se adaptó a los cambios tecnológicos sin perder su esencia cívica.

¡También libertad! —título inspirado en el verso del himno nacional— es, en palabras del propio Fernández, un homenaje a la democracia y a quienes lucharon por recuperarla y mantenerla. A través de 336 páginas, el periodista reivindica el valor de la convivencia, el diálogo y la memoria como fundamentos del Uruguay contemporáneo.

Más que una revisión histórica, el libro se erige como una celebración del presente y una advertencia sobre la importancia de cuidar aquello que tanto costó recuperar. Porque, como recuerda Fernández, la libertad no es una herencia asegurada, sino una conquista diaria que se defiende con la palabra, el voto y la memoria.