Nuevo SUV y showroom de Jetour en Uruguay

En Eugenio Baroffio 2134, en las cercanías de Portones Shopping, Grupo Sevel presentó el Jetour T1 en la nueva casa de la marca en Uruguay. El espacio, diseñado a partir de los estándares y lineamientos de identidad corporativa de Jetour Internacional, fue el escenario donde clientes y amigos conocieron este nuevo modelo.

Se trata de un off-road urbano, robusto y moderno, que combina diseño, confort, tecnología de punta y alto desempeño. Con su estilo aventurero tipo box, ganador del prestigioso Red Dot Design Award, se perfila como un vehículo ideal para el estilo de vida latinoamericano.

En el mercado local se ofrece con motor 1.5 turbo, que entrega 181 cv de potencia y 290 Nm de torque, transmisión automática de siete velocidades (7DCT), despeje de 190 mm y capacidad de vadeo de hasta 600 mm, lo que garantiza una conducción suave, eficiente y segura.

En su interior, el habitáculo espacioso se complementa con el sistema NVH, que reduce vibraciones y ruidos, climatizador automático de dos zonas con filtro de aire CN9 y un baúl de 574 litros, ampliable hasta 1.494 litros.

La seguridad es uno de sus puntos fuertes: viene de serie con seis airbags, controles de tracción y estabilidad, control de presión de neumáticos, control de descenso en pendientes y cámaras 3D de 360° y 540°. En el centro del tablero, una pantalla multimedia de 12.8” con conexión inalámbrica a Android Auto y Apple CarPlay, además de encendido y apagado por botón y a distancia, completan sus prestaciones tecnológicas. El modelo se comercializa a US$ 37.990, con una garantía de siete años o 200.000 km.