Ocho referentes de la cultura recibieron la Medalla Delmira Agustini

Trayectorias vinculadas a la música, la literatura, la danza y el audiovisual fueron reconocidas en el Palacio Taranco, donde ocho referentes de la cultura uruguaya recibieron la Medalla Delmira Agustini. La distinción, otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura, reconoce a quienes han contribuido de forma excepcional al desarrollo de las artes y la cultura del país.
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Frente a la plaza Zabala, un violinista recibía a los invitados. La lluvia obligó a trasladar la recepción al interior poco antes de comenzar, pero no impidió que la tarde transcurriera entre aplausos, recuerdos y encuentros entre colegas que han compartido el arte a lo largo de los años.
La directora nacional de Cultura, Maru Vidal, recordó que detrás de cada trayectoria hay vínculos, aprendizajes y saberes compartidos. La medalla distingue un recorrido individual, señaló, pero su alcance va más allá de quien la recibe.
Uno de los momentos más llamativos fue el de Faustina Tía Tina Avelino, referente del candombe y una de las mamás viejas más emblemáticas del carnaval uruguayo. A sus 85 años, se acercó bailando a recibir la medalla. Mariana Ingold recordó los vínculos que la unen con varios de los homenajeados y, en particular, con el Palacio Taranco, ya que allí había cantado en un coro. La compositora hacía décadas que no entraba al edificio y tenía ganas de volver, por lo que recibir allí la medalla tuvo para ella un significado especial. El escritor y comunicador Claudio Invernizzi, por su parte, recurrió a unos versos de Explosión, de Delmira Agustini, durante sus palabras de agradecimiento.
Además, fueron distinguidos el productor audiovisual Eduardo Pincho Casanova, la escritora Alicia Migdal, la compositora Estela Magnone, la coreógrafa Lila Nudelman y el compositor, bajista y cantante Urbano Moraes.