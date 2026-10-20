Medalla Delmira Agustini 2026 a figuras uruguayas del arte y de la cultura

El Ministerio de Educación y Cultura reconocerá el miércoles 21 a Mariana Ingold, Claudio Invernizzi, Estela Magnone, Alicia Migdal, Urbano Moraes, Lila Nudelman, Faustina Avelino y Eduardo Casanova

Desde 2013, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) entrega la Medalla Delmira Agustini, un reconocimiento honorífico creado por ley, a figuras nacionales o extranjeras que “hayan contribuido de modo excepcional a la cultura y las artes en sus diversas modalidades”. Este año, ocho artistas recibirán la distinción que lleva el nombre de una de las poetas más importantes del 900 uruguayo. La ceremonia será el miércoles 21, a las 18.30 horas, frente al Museo de Artes Decorativas (Circunvalación Durango y 1.º de Mayo).

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Las personalidades distinguidas Integrante por más de 20 años de la comparsa Sarabanda, Faustina Avelino, más conocida como Tía Tina, es una de las mamas viejas más legendarias del candombe uruguayo. Entre otros premios, en 2016 recibió el título de Figura de Oro del Carnaval y, en 2017, fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo. El 1° de marzo de 2025, durante la ceremonia de traspaso de mando presidencial, bailó frente a Yamandú Orsi y Carolina Cosse en la plaza Independencia.

Faustina Avelino en la ceremonia de traspaso de mando presidencial. Javier Calvelo/adhocFOTOS A Eduardo Casanova se lo conoce como Pincho. Es productor audiovisual, fotógrafo y videísta, creador de cortometrajes, instalaciones y ensamblajes en diversos formatos. Sus obras se han exhibido en Uruguay y el exterior. Junto con Macarena Montañez, creó en 2005 Pozodeagua, una productora de proyectos culturales, y la fundación El Monitor Plástico, dedicada a la difusión y la investigación de las artes visuales.

Eduardo Pincho Casanova. Javier Calvelo/adhocFOTOS La trayectoria de la cantante, compositora y docente Mariana Ingold comenzó en 1977. Además de su producción individual, ha compuesto música para niños, para teatro y para producciones audiovisuales. Por su obra, obtuvo los premios Florencio, Nacionales de Música y el Graffiti a la Trayectoria en 2020.

El escritor Claudio Invernizzi es publicista, docente, periodista y escritor. Fue director del Canal 5 y publicó los libros Esta empecinada flor (1985), sobre su experiencia en la cárcel, La pulseada (1989), novela que recibió el Premio Bartolomé Hidalgo y el segundo Premio de Narrativa inédita de la Intendencia de Montevideo. En 2019 volvió a recibir el Bartolomé Hidalgo con La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, novela que inició una trilogía integrada también por El pasado es un montón de cosas inconclusas (2021) y Algo tan luminoso como una derrota (2023, segundo Premio Nacional de Narrativa del MEC). Este año publicó la novela Ya ni siquiera miraba las puertas.