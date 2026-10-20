Medalla Delmira Agustini 2026 a figuras uruguayas del arte y de la cultura

Desde 2013, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) entrega la Medalla Delmira Agustini, un reconocimiento honorífico creado por ley, a figuras nacionales o extranjeras que “hayan contribuido de modo excepcional a la cultura y las artes en sus diversas modalidades”. Este año, ocho artistas recibirán la distinción que lleva el nombre de una de las poetas más importantes del 900 uruguayo. La ceremonia será el miércoles 21, a las 18.30 horas, frente al Museo de Artes Decorativas (Circunvalación Durango y 1.º de Mayo).
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Integrante por más de 20 años de la comparsa Sarabanda, Faustina Avelino, más conocida como Tía Tina, es una de las mamas viejas más legendarias del candombe uruguayo. Entre otros premios, en 2016 recibió el título de Figura de Oro del Carnaval y, en 2017, fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo. El 1° de marzo de 2025, durante la ceremonia de traspaso de mando presidencial, bailó frente a Yamandú Orsi y Carolina Cosse en la plaza Independencia.
Faustina Avelino en la ceremonia de traspaso de mando presidencial.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
A Eduardo Casanova se lo conoce como Pincho. Es productor audiovisual, fotógrafo y videísta, creador de cortometrajes, instalaciones y ensamblajes en diversos formatos. Sus obras se han exhibido en Uruguay y el exterior. Junto con Macarena Montañez, creó en 2005 Pozodeagua, una productora de proyectos culturales, y la fundación El Monitor Plástico, dedicada a la difusión y la investigación de las artes visuales.
La trayectoria de la cantante, compositora y docente Mariana Ingold comenzó en 1977. Además de su producción individual, ha compuesto música para niños, para teatro y para producciones audiovisuales. Por su obra, obtuvo los premios Florencio, Nacionales de Música y el Graffiti a la Trayectoria en 2020.
El escritor Claudio Invernizzi es publicista, docente, periodista y escritor. Fue director del Canal 5 y publicó los libros Esta empecinada flor (1985), sobre su experiencia en la cárcel, La pulseada (1989), novela que recibió el Premio Bartolomé Hidalgo y el segundo Premio de Narrativa inédita de la Intendencia de Montevideo. En 2019 volvió a recibir el Bartolomé Hidalgo con La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, novela que inició una trilogía integrada también por El pasado es un montón de cosas inconclusas (2021) y Algo tan luminoso como una derrota (2023, segundo Premio Nacional de Narrativa del MEC). Este año publicó la novela Ya ni siquiera miraba las puertas.
Claudio Invernizzi.
Pablo Vignali/adhocFOTOS
La carrera musical de Estela Magnone, cantante, compositora e intérprete, comenzó en 1978. Fue integrante del Trío Travesía, y de Las Tres. Tiene numerosos discos como solista y fue tecladista y cantante en discos de Eduardo Mateo, Jaime Roos, Eduardo Darnauchans, Laura Canoura, Leo Maslíah y Jorge Lazaroff, entre otros, y compuso en coautoría con varios de estos artistas. En 2018 recibió el Graffiti a la Trayectoria y el Premio Nacional de Música por Mi talismán.
Alicia Migdal, escritora, traductora, docente, periodista cultural y crítica de cine, trabajó en varias editoriales y medios de prensa. En 1993, con la nouvelleHistoria quieta obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo. En 2010 recibió el Premio Nacional de Narrativa del MEC por En un idioma extranjero, y en 2023, Criatura Editora reeditó Muchachas de verano en días de marzo, novela publicada en 1999 por Cal y Canto.
Estela Magnone.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Urbano Moraes es bajista, cantautor y compositor. Integró la banda The Knacks y El Kinto, grupo pionero del candombe-beat. En 1975, se incorporó en España a la banda Imán Califato Independiente. Como solista grabó Vamos a mirarnos más de frente (1991), Caminar detrás (1992), He nacido junto al mar (1994), Desde todos los sueños (1998) y Vuela más alto (2010).
Lila Nudelman es bailarina, coreógrafa, docente e investigadora uruguaya, especializada en danza contemporánea y danza integradora. Tiene una larga trayectoria docente en Montevideo y desde 2007 es coordinadora docente de la Escuela Departamental de Danza de Maldonado. En 2025 recibió la Beca Justino Zavala Muniz en la categoría Danza.