  • Cotizaciones
    martes 20 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Medalla Delmira Agustini 2026 a figuras uruguayas del arte y de la cultura

    El Ministerio de Educación y Cultura reconocerá el miércoles 21 a Mariana Ingold, Claudio Invernizzi, Estela Magnone, Alicia Migdal, Urbano Moraes, Lila Nudelman, Faustina Avelino y Eduardo Casanova

    Delmira Agustini.

    Delmira Agustini.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Desde 2013, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) entrega la Medalla Delmira Agustini, un reconocimiento honorífico creado por ley, a figuras nacionales o extranjeras que “hayan contribuido de modo excepcional a la cultura y las artes en sus diversas modalidades”. Este año, ocho artistas recibirán la distinción que lleva el nombre de una de las poetas más importantes del 900 uruguayo. La ceremonia será el miércoles 21, a las 18.30 horas, frente al Museo de Artes Decorativas (Circunvalación Durango y 1.º de Mayo).

    Las personalidades distinguidas

    Integrante por más de 20 años de la comparsa Sarabanda, Faustina Avelino, más conocida como Tía Tina, es una de las mamas viejas más legendarias del candombe uruguayo. Entre otros premios, en 2016 recibió el título de Figura de Oro del Carnaval y, en 2017, fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo. El 1° de marzo de 2025, durante la ceremonia de traspaso de mando presidencial, bailó frente a Yamandú Orsi y Carolina Cosse en la plaza Independencia.

    Faustina Avelino en la ceremonia de traspaso de mando presidencial.

    Faustina Avelino en la ceremonia de traspaso de mando presidencial.

    A Eduardo Casanova se lo conoce como Pincho. Es productor audiovisual, fotógrafo y videísta, creador de cortometrajes, instalaciones y ensamblajes en diversos formatos. Sus obras se han exhibido en Uruguay y el exterior. Junto con Macarena Montañez, creó en 2005 Pozodeagua, una productora de proyectos culturales, y la fundación El Monitor Plástico, dedicada a la difusión y la investigación de las artes visuales.

    Leé además

    Erika Hoffmann, presidenta del Secan.
    Medios Públicos

    Acuerdo de medios públicos uruguayos con el Teatro Colón

    Por Redacción Búsqueda
    Isabel Coixet en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en 2025. 
    Video
    ENTREVISTA

    Isabel Coixet: “Siempre he soñado con una película que no se acabara nunca”

    Por Pablo Staricco
    Eduardo Pincho Casanova.

    Eduardo Pincho Casanova.

    La trayectoria de la cantante, compositora y docente Mariana Ingold comenzó en 1977. Además de su producción individual, ha compuesto música para niños, para teatro y para producciones audiovisuales. Por su obra, obtuvo los premios Florencio, Nacionales de Música y el Graffiti a la Trayectoria en 2020.

    El escritor Claudio Invernizzi es publicista, docente, periodista y escritor. Fue director del Canal 5 y publicó los libros Esta empecinada flor (1985), sobre su experiencia en la cárcel, La pulseada (1989), novela que recibió el Premio Bartolomé Hidalgo y el segundo Premio de Narrativa inédita de la Intendencia de Montevideo. En 2019 volvió a recibir el Bartolomé Hidalgo con La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, novela que inició una trilogía integrada también por El pasado es un montón de cosas inconclusas (2021) y Algo tan luminoso como una derrota (2023, segundo Premio Nacional de Narrativa del MEC). Este año publicó la novela Ya ni siquiera miraba las puertas.

    Claudio Invernizzi.

    Claudio Invernizzi.

    La carrera musical de Estela Magnone, cantante, compositora e intérprete, comenzó en 1978. Fue integrante del Trío Travesía, y de Las Tres. Tiene numerosos discos como solista y fue tecladista y cantante en discos de Eduardo Mateo, Jaime Roos, Eduardo Darnauchans, Laura Canoura, Leo Maslíah y Jorge Lazaroff, entre otros, y compuso en coautoría con varios de estos artistas. En 2018 recibió el Graffiti a la Trayectoria y el Premio Nacional de Música por Mi talismán.

    Alicia Migdal, escritora, traductora, docente, periodista cultural y crítica de cine, trabajó en varias editoriales y medios de prensa. En 1993, con la nouvelle Historia quieta obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo. En 2010 recibió el Premio Nacional de Narrativa del MEC por En un idioma extranjero, y en 2023, Criatura Editora reeditó Muchachas de verano en días de marzo, novela publicada en 1999 por Cal y Canto.

    Estela Magnone.

    Estela Magnone.

    Urbano Moraes es bajista, cantautor y compositor. Integró la banda The Knacks y El Kinto, grupo pionero del candombe-beat. En 1975, se incorporó en España a la banda Imán Califato Independiente. Como solista grabó Vamos a mirarnos más de frente (1991), Caminar detrás (1992), He nacido junto al mar (1994), Desde todos los sueños (1998) y Vuela más alto (2010).

    Lila Nudelman es bailarina, coreógrafa, docente e investigadora uruguaya, especializada en danza contemporánea y danza integradora. Tiene una larga trayectoria docente en Montevideo y desde 2007 es coordinadora docente de la Escuela Departamental de Danza de Maldonado. En 2025 recibió la Beca Justino Zavala Muniz en la categoría Danza.

    Urbano Moraes.

    Urbano Moraes.

    Selección semanal
    Cuestionamientos a la Jutep

    Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

    Por Federico Castillo
    ANP

    Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

    Por Redacción Búsqueda
    Petróleo

    Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

    Partido Nacional

    Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa